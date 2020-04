In unserem zweiten Teil des Interviews mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica, spricht er mit uns über die Fraktionskriege im Weltraum-MMO.

Was sind Fraktionskriege? EVE Online bekam kürzlich ein umfangreiches Update, welches unter anderem die Fraktionskriege veränderte. So gibt es nun Loyalitätspunkte für PvP-Abschüsse im Fraktionskrieg, aber die Auszahlungen von Loyalitätspunkten für von Agenten zugewiesene Fraktionskriegsmissionen wurden um Gegenzug verringert. Wir haben mit dem EVE-Online-Fleetcommander Pandoralica über die Fraktionskriege gesprochen, die im Grunde rund um die Uhr stattfinden.

In EVE Online finden ständig Schlachten statt, darunter auch Fraktionskriege.

Der bekannte EVE-Spieler Pandoralica, der seit 2008 im Weltraum-MMO aktiv ist, erklärte sie uns so:

Ein Fraktionskrieg wird von Spielern geführt, jedoch für eine der vier Hauptfraktionen innerhalb von EVE. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen die Imperien um die Souveränität kämpfen und die Spieler, die für ihr Imperium kämpfen, einige Vorteile genießen. Um ein System zu übernehmen, müssen die Spieler das für sich beanspruchen, was in anderen MMOs Dungeons sind, und wenn genug davon erfolgreich übernommen wurden, wird das System irgendwann umdrehen. Offensichtlich passiert dies selten, ohne dass der Feind zumindest versucht, es zu stoppen, was zu einem Kampf zwischen einer Hand voller Spieler oder Flotten von Hunderten führen kann, wenn die Dinge etwas verrückt werden. In Fraktionskriegen haben die Leute einen klaren Anreiz mit Systemvorteilen, um sich zu streiten, während Spielerorganisationen aus allen möglichen Gründen kämpfen. Kriege können über Einkommen, persönlichen Groll oder einfach zum Spaß begonnen werden. Ähnlich wie in der realen Welt spielt die Moral eine große Rolle und es ist nicht ungewöhnlich, dass Gruppen Erzählungen in den Medien erstellen und vorantreiben (normalerweise reddit), um ihre Mitglieder zu beschäftigen und kampfbereit zu halten. EVE-Spieler Pandoralica

Schlachten voller Spannung

Auch die einzelnen Fraktionen hat uns der Spieler näher erläutert:

Caldari, Amarr, Gallente und Minmatar sind die vier Hauptfraktionen, die sich in einem endlosen Krieg befinden. Warum sie sich im Krieg befinden, habe ich vergessen und ich bezweifle, dass sie sich selbst daran erinnern würden, wenn sie ehrlich sein müssten. Jeder von ihnen hat seine eigenen Schiffe, Waffen und seinen eigenen Stil. Dann gibt es sogenannte „Piratenfraktionen“, die normalerweise eine Kombination aus zwei Hauptfraktionen sind und ihre eigenen Schiffe haben können. Jetzt gibt es die „neuen Leute“ namens Triglavians, die vor relativ kurzer Zeit ins Spiel gekommen sind und gerade dabei sind, ihre eigenen Schiffe und ihre eigene Identität zu entwickeln. Um diese Schiffe fliegen zu können, müssen die Spieler die richtigen Fraktionen, Waffensysteme oder Verteidigungsmodule finden, aber sie können alle Fähigkeiten beherrschen und sind nicht an ein bestimmtes gebunden. EVE-Spieler Pandoralica

Das Weltraum-MMO EVE Online steckt voller spannender Geschichten.

Darum sind die Schlachten so interessant: Auch bezüglich der Fraktionskriege erzählte uns Pandoralica eine spannende Anekdote, denn EVE Online lebt von solchen Geschichten:

Es ist 10 Jahre her, seit ich selbst aktiv im Fraktionskrieg gekämpft habe, aber ich erinnere mich noch an die erste große Flotte, der ich jemals beigetreten bin. Damals ging meine Erfahrung nicht weiter, als mit einigen Freunden einen hilflosen Miner zu töten, und über hundert Flottenmitglieder im Weltraum zu sehen, hat mich umgehauen. In EVE gibt es keine Spielmechanik, die die Leute dazu zwingt, sich einer Flotte anzuschließen oder Befehlen zu folgen, daher musste jeder freiwillig da sein. Unser damaliger Flottenkommandant war Fatmanpaul, und obwohl eine Flotte im Fraktionskrieg nur aus zufälligen Leuten bestand, schienen alle ihm und seiner Entscheidungsfindung zu vertrauen. Mit hundert zufälligen Internet-Raumschiff-Nerds im Voice-Chat würde man erwarten, dass es ein absolutes Chaos ist, aber alle waren überraschend diszipliniert. Nach Monaten der Planung und Vorbereitung und 4 Tagen ununterbrochener Konzentration auf die Flotten haben wir endlich eine der größten Strukturen im Spiel zerstört, von denen die Leute erwartet hatten, dass sie unbesiegbar sind. Es war eher eine Erleichterung als eine Aufregung, als es schließlich explodierte und das Team, das daran gearbeitet hatte, zu feiern begann. Aber der lustige Teil war, sich zurückzulehnen und zu beobachten, wie über tausend Spieler herumflogen und versuchten, die Hunderte von Beutecontainern zu schnappen, die überall herumflogen. EVE-Spieler Pandoralica

Neueinsteiger in EVE Online haben es nicht leicht.

Was ist EVE? Zum Abschluss verriet uns Pandoralica noch, wie er EVE jemanden erklären würde, der keine Computerspiele spielt und er gab Neulingen noch einen Tipp mit auf den Weg:

Stellt euch vor, ihr sitzt mit euren Freunden zusammen und schreibt eine Science-Fiction-Serie über Raumschiffe, Schlachten und ganze Kriege, aber die Bösewichte in dieser Serie können ihre eigene Geschichte schreiben. Jeden Tag gibt es eine neue Folge und es liegt an euch, sie zu einer guten zu machen. Ich würde behaupten, es ist tatsächlich das komplexeste Spiel, und es hängt von der Denkweise des Spielers ab, ob sie es als Hindernis oder Herausforderung betrachten. Es gibt viele Geschichten von Leuten, die mehrmals versuchen mussten, „es zu verstehen“. Mein Rat wäre also, sich an das zu halten, was euch Spaß macht, und in diesem kleinen Teil des Spiels besser zu werden, und sich von den Freunden, die ihr gewinnt, langsam auf die Reise mitnehmen zu lassen, um den Rest zu entdecken. EVE-Spieler Pandoralica

Im ersten Teil unseres EVE-Interview mit Pandoralica ging es hauptsächlich um die Sicherheitssysteme in den einzelnen Sektoren des Weltraums. Auch hier hatte der Spieler wieder eine interessante Geschichte zu erzählen, in welcher sein Team 5.000 Euro in einer Schlacht verlor.