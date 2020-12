Auf Steam geht ein spannender Mix aus MOBA und Battle Royale durch die Decke

Habt ihr schon einmal von Eternal Return: Black Survival gehört? Der neue Mix aus MOBA, Survival und Battle Royale feiert derzeit auf Steam große Erfolge.

Was ist Eternal Return? Im Free2Play-Spiel findet ihr euch auf einer mysteriösen Insel wieder. Auf Lumia Island führte eine zwielichtige Organisation namens AGLAIA Experimente an Menschen durch, um eine neue Rasse an Übermenschen zu erschaffen. Diese kämpfen nun auf er Insel um ihr Überleben.

Ihr müsst wie in einem Survivalgame auf der Insel nach Nahrung und Rohstoffen suchen.

Mt den Ressourcen baut ihr euch Waffen und Rüstungen.

Auf der Insel tummeln sich bis zu 17 andere Spieler, gegen die ihr kämpfen müsst.

Die Kämpfe laufen ähnlich wie in einem Battle Royale ab. Es kann am Ende nur einer überleben.

Gespielt wird aus der Sicht von schräg oben in einer Anime-Optik, was für ein Battle Royale etwas ungewöhnlich ist, dafür aber MOBA-ähnliche Taktiken ermöglicht.

Es gilt außerdem, einen Boss auf der Map zu besiegen.

Am Tree of Life stellt ihr legendäre Items her, die besonders mächtig sind.

Später ist es möglich, euch über die Map zu teleportieren, was zu Überraschungsangriffen führt. Dies müsst ihr aber erst erlernen.

Der Trailer zeigt, wie Eternal Return abläuft.

Eternal Return bietet einen neuen Ansatz für das MOBA-Genre

Was ist das Besondere am Spiel? Ihr könnt nicht nur alleine um den Sieg spielen, sondern euch zudem in Team-Modi mit anderen Spielern zusammenschließen. Egal, ob ihr im Duo oder im Trio unterwegs sein, ihr nutzt dann Teamplay, um zu siegen.

Darüber hinaus könnt ihr eigene Spiele erschaffen und Freude einladen, Turniere veranstalten und eure eigenen Regeln durchsetzen.

Wie gut kommt das Spiel an? Eternal Return besitzt auf Steam eine Bewertung von 89 % in den vergangenen 30 Tagen und eine generelle Wertung von 87 %. Die Spielerzahlen liegen laut Steamcharts im Durchschnitt bei 14.595 gleichzeitigen Spielern, der Peak in den vergangenen Tagen lag bei 52.288 Spielern.

Hier fassen wir einige Stimmen aus der Community zusammen:

Zeno schreibt auf Steam: „Eternal Return ist ein Retter aus der lähmenden Depression der MOBAs wie League of Legends.“

Kingsley meint: „Erfrischender Stil, der MOBA und Battle Royale Elemente gut kombiniert.“

Solamen erklärt: „Ein großartiger neuer Ansatz für das MOBA-Genre mit Survival/Battle Royal-Mechaniken.“

Twitch.tv/Karlim00 schreibt: „Hervorragend, erinnert mich an das frühe League of Legends, aber mit dem Twist Battle Royale.“

HideInWoodElo ist über eine Sache verärgert: „Wer denkt sich aus, die Server nur für Korea und NA 24/7 zu öffnen?“

Seit wann gibt es Eternal Return? Das Spiel startete am 14. Oktober ohne großes Tamtam in die Early-Access-Phase. Dennoch kann es die Spieler begeistern. Auch, wenn es gerade in Europa ein Problem gibt: Die Server sind nicht 24/7 geöffnet und es gibt einige Einschränkungen, was es nicht so einfach macht, hierzulande mitzuspielen. Die Server sind nämlich nur am Abend erreichbar – aktuell zwischen 17:00 und 24:00 Uhr.

Wollt ihr euch Eternal Return auch ansehen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon reingespielt?

