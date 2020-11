The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

So verraten wir euch, welche Klassen sich am besten als Tanks, Heiler, DD oder Solo-Spieler eignen:

So sammelt ihr schnell Gold: Ein weiterer Vorteil während des Events ist, dass Monster euch mehr Gold droppen. Gerade für Charaktere, die noch nicht das maximale Level erreicht haben, empfiehlt es sich Feinde in Public Dungeons zu bekämpfen.

Besonders lukrativ ist die Mondhenge, die in der Region Grünschatten liegt. Dort findet ihr die Quest „Die Träne von Mondhenge“, die euch Zugang zu den Inseln der Pein verschafft. Hier kämpft ihr gegen jede Menge Daedra, was euch viele XP einbringt, da der Kampf gegen diese Monster Boni verspricht.

Was ist das für ein Event? Derzeit laufen in ESO die Erforscher-Feierlichkeiten. Bei diesem kurzen Event gibt es allerhand nützliche Belohnungen für euch:

In The Elder Scrolls Online läuft an diesem Wochenende ein besonderes Event. Dort könnt ihr euch zusätzliche EP, Ressourcen und Quest-Belohnungen verdienen. Damit lohnt es sich besonders für Neueinsteiger und Spieler, die neue Charaktere leveln wollen.

