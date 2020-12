The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie sieht die Situation nun aus? Es gibt trotz des Patchs noch Berichte, dass es weiterhin zu Abstürzen in den Dungeons und Trials kommt. Das Problem scheint also noch nicht komplett behoben zu sein.

Was ist das Problem? Seit dem Release des Updates 28, welches mit dem DLC Markarth erschien, berichten manche Spieler des MMORPGs ESO, dass es beispielsweise bei den Trials und den Dungeons zu plötzlichen Abstürzen kommt. Das Spiel beendet sich einfach und wirft die Spieler auf den Desktop zurück. Das passiert sowohl in der PC-Version als auch auf PS4 und Xbox One.

Seit Release von Update 8 berichten Spieler von Abstürzen des MMORPGs The Elder Scrolls Online (PC, PS4, Xbox One). Bethesda veröffentlichte jetzt einen Patch, musste aber zugeben, dass dieser nicht alle Crashes beheben kann.

