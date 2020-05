Zum PC-Reales des neuesten ESO-Kapitels Greymoor streamen wir gemeinsam mit Bethesda und Mein-MMO unsere Sightseeing-Tour durch ein Skyrim vor 900 Jahren.

Vampire, Werwölfe, düstere Geheimbünde und düsterere Pläne für Himmelsrand: Wer sich bei ESO: Greymoor an das Skyrim-Addon Dawnguard erinnert fühlt, liegt goldrichtig, denn auch das MMO-Kapitel widmet sich ganz den Blutsaugern in den dunklen Verliesen des Nordens. Kommen alte Skyrim-Hasen also jetzt online voll auf ihre Kosten?

Vampire spielen eine wichtige Rolle in Greymoor.

Findet’s gemeinsam mit uns heraus, wenn wir am Freitag, 29. Mai, von 19 bis 22 Uhr ESO: Greymoor spielen! Was erkennt man als Skyrim-Spieler sofort wieder, was sieht anders aus? Und für die MMO-spieler unter euch: Was hat sich spielmechanisch in ESO getan? Überarbeitete Vampire und ein neues Antiquitätensystem versprechen nämlich auch ESO-Veteranen frisches Futter.

Das neue Intro von ESO Greymoor ist genial, gerade für Skyrim-Fans – Seht es hier

Zuschauen lohnt sich aber nicht nur, um mehr Infos zum Spiel zu bekommen – wir verlosen unter unseren Zuschauern auch ein cooles ESO-Bundle mit der CE zu Greymoor und dem neuen Elder-Scrolls-Kochbuch! Wir sehen uns im Stream!

Alle Infos zum Greymoor-Stream im Überblick