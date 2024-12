Was war eigentlich der erste Raid der MMORPG-Geschichte?

MMORPGs gibt es bereits seit mehreren Dekaden. Doch in welchem Online-Rollenspiel gab’s eigentlich die allererste Raid-Herausforderung? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist für euch auf Spurensuche gegangen.

Sicherlich wisst ihr noch sehr genau, in welchem MMORPG ihr an eurem ersten Raid teilgenommen habt und wie die Herausforderung heißt. Bei mir war es irgendwann im Frühling 2005 der Geschmolzene Kern aus World of Warcraft, und unter den 39 Mitstreitern befanden sich einige Azeroth-Frischlinge, welche die Maximalstufe 60 noch nicht erreicht hatten. „Fröhliches Wipen“ war das Credo des ersten Abends.

Doch in welchem MMORPG gab’s den ersten Raid? Wer leistete Pionierarbeit und wer schaute einfach nur clever ab? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, bin ich für euch erneut auf Spurensuche gegangen. Mein letzter Trivia-Artikel drehte sich übrigens um die Frage, warum man bestimmte Charaktere aus Spielen eigentlich Twink, Toon oder Alt nennt?

Woher kommt der Begriff „Raid“ und was meint man damit?

Wer im MeinMMO-Lexikon nach „Raid“ sucht, erfährt dort folgendes:

„Ein Raid im PvE bedeutet, eine spezielle Instanz, eine Raid-Instanz, anzugehen, die mehr als nur eine Spielergruppe erfordert. Im PvP handelt es sich bei einem Raid meist um einen Angriff auf ein besonders gut geschütztes gegnerisches Ziel, das dem konzertierten Zusammenspiel mehrerer Gruppen bedarf. In der Regel lässt sich sagen: Raid meint alles, wofür man mehr als ungefähr 8 Spieler braucht und das eine größere Koordination erfordert.“

Der Begriff „Raid“ kommt dabei aus dem militärischen respektive polizeilichen Bereich, wo man mit der Bezeichnung einen plötzlichen Angriff (etwa auf einen Drogenring) oder die Einnahme eines feindlichen Ziels umschreibt (via dictionary.com).

Wann gab’s den ersten „Raid“ in einem MMORPG?

Im ersten Teil des Reports zur Geschichte der MMORPGs ging es um die Multi-User-Dungeon (kurz MUD) aus den späten 1970ern, den 80ern und frühen 90ern, die als Vorläufer der ersten 3D-MMORPGs betrachtet werden.

Einer der späteren MUDs war das textbasierte Rollenspiel DikuMUD einiger Studenten aus Kopenhagen, das 1991 erschien und viele Elemente etabliert hat, die später auch von diversen namhaften MMORPGs genutzt wurden.

Auf seiner Webseite beschreibt der Entwickler-Veteran Raph Koster (Ultima Online, Star Wars Galaxies, EverQuest II) beispielsweise (via raphkoster.com), dass es in DikuMUD bereits

Kämpfe mit mehreren Phasen,

Skills mit Abklingzeiten,

die heilige Dreifaltigkeit aus Tank, Heiler und DDs,

und erste Raid-Herausforderungen (!) gegen mächtige Monster wie einen Drachen gab.

Wer hat sich zuerst von DikuMUD inspirieren lassen? Als das erste EverQuest im März 1999 erschien, bot es neben der riesigen Spielwelt, 14 Klassen, zwölf Völkern, Gilden und vielem mehr zwar noch keinen Raid-Inhalt, doch sollte der im Oktober 2002 folgen – eine Premiere für die noch junge 3D-MMORPG-Geschichte. Ein Zufall?

Nope! Es wäre sogar fast zu einer Klage gekommen, da der Vorwurf im Raum stand, die EverQuest-Entwickler haben sich etwas zu sehr von DikuMUD inspirieren lassen (und sogar einen Teil des Codes kopiert). Auf der offiziellen Webseite von DikuMUD findet sich daher bis heute ein abschließendes Statement dazu:

„Die DIKU-Gruppe ist stolz darauf, dass das DIKU-Gefühl seinen Weg in ein so unterhaltsames und preisgekröntes Spiel wie EverQuest gefunden hat.“

Offizieller Screenshot aus The Plane of Time von EverQuest

Was war das für ein Raid in EverQuest? Im Oktober 2002 erschien mit „The Planes of Tower“ die mittlerweile vierte Erweiterung des MMORPGs. Die richtete sich an hochstufige-Spieler und brachte unter anderem die Raid-Herausforderung „Plane of Time“ nach Norrath, bei der satte 72 Spieler zusammenarbeiten mussten, um erfolgreich zu sein.

Die Teilnehmer erwarteten sechs zeitkritische Phasen, wobei bereits in der ersten Phase fünf unterschiedliche Prüfungen gemeistert werden mussten (wobei maximal 18 Charaktere an einer Prüfung teilnehmen durften). In Phase 2 sollten dann in drei Bereichen mehrere Gegnerwellen besiegt werden.

Phase 3 fasste dann alle Bereiche zusammen, um acht weitere Wellen auf die Spieler zu schicken, inklusive einiger Bosse. Danach folgte die „erste große Herausforderung“, zumindest, wenn es nach diesem Guide auf raspersrealm.com geht. Mit Saryn, Terris Thule, Vallon Zek und Tallon Zek musste der Schlachtzug gleich mehrere Bosse überwinden – zum Glück nicht gleichzeitig, sondern in beliebiger Reihenfolge.

Nach den niederen Göttern kam es dann in Phase 5 zur Begegnung mit den höheren Göttern Bertoxxulous, Innoruuk, Cazic Thule und Rallos Ze. Das Finale wurde dann vom Kampf gegen Obermotz Quarm gekrönt. Die Entwickler von EverQuest setzten also gleich mit ihrem Raid ein beeindruckendes Ausrufezeichen. Mehr Trivia findet ihr hier: Warum ist der Loot eigentlich immer Weiß, Grün, Blau, Lila und Gold?