Das Drehbuch zu einem Sci-Fi-Hit aus dem Jahr 2021 entstand in einem veralten Programm – Der Grund dafür ist simpel

Einen weiteren Vorteil, den Erik Roth in seinem veralteten Schreib-Programm sieht, ist die Speicherbegrenzung auf 40 Seiten. Das möge der Autor deshalb, weil es seine Skripts automatisch in Akte einteile.

Im Verlauf des Videos erklärte Erik Roth weiter, welche Vorteile er in seinem besonderen Setup sah: Er hatte seinen PC nicht an das Internet angeschlossen. Damit habe der Autor eine erhöhte Sicherheit, da seine Drehbücher vor Bedrohungen aus dem Netz geschützt seien.

Erik Roth, der Drehbuchautor des Sci-Fi-Hits Dune aus dem Jahr 2021, schrieb das Skript in einem veralteten Programm: Movie Master V3.09. In einem Video erklärte der gefeierte Autor, was der Grund für sein besonderes Setup sei.

