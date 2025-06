Die Erbin von zwei Milliarden-Unternehmen trägt gebrauchte Kleidung und fährt immer noch mit der U-Bahn

Die Geschichte um Mitzi Perdue erinnert an einen anderen Milliardär, der ebenfalls bescheiden lebt: Ken Fisher besitzt ebenfalls ein milliardenschweres Vermögen. Doch seit 25 Jahren fährt er das gleiche Auto. Er erklärt selbst, er mache sich nicht viel aus Geld und materiellen Dingen. Und deswegen wolle er auch nicht, dass seine Kinder sein Vermögen erben. Für sein Vermögen hat er bereits andere Pläne: Er fährt seit 25 Jahren denselben Volvo, obwohl er ein Vermögen von 11,2 Milliarden Euro besitzt und nicht will, dass seine Kinder alles erben

Aus diesem Grund trägt sie gebrauchte Kleidung, fährt mit der U-Bahn, fliegt Economy und wohnt in einer einfachen Mehrfamilienwohnung, in der auch viele ihrer Angestellten leben.

Wenn du glücklich sein willst, überlege, was du für andere tun kannst. Wenn du unglücklich sein willst, überlege, was dir zusteht.

Sie engagierte sich in der Landwirtschaft, kaufte Land für agrarwissenschaftliche Experimente und arbeitete später als Journalistin mit Schwerpunkt auf Landwirtschaft und psychische Gesundheit, aktuell arbeitet sie an der Entwicklung eines KI-Trauma-Therapeuten für Kriegsopfer.

Dennoch lebt sie zurückgezogen und bescheiden, obwohl man das von einer Person mit so vielen Milliarden vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Das erinnert ein wenig an Steve Jobs, der drei seinen Kindern von seinen Milliarden keinen Dollar vererbte .

