Er fährt seit 25 Jahren denselben Volvo, obwohl er ein Vermögen von 11,2 Milliarden Euro besitzt und nicht will, dass seine Kinder alles erben

Ken Fisher besitzt ein milliardenschweres Vermögen. Doch seit 25 Jahren fährt er das gleiche Auto. Er erklärt selbst, er mache sich nicht viel aus Geld und materiellen Dingen. Und deswegen wolle er auch nicht, dass seine Kinder sein Vermögen erben. Für sein Vermögen hat er bereits andere Pläne.

Ken Fisher ist ein Milliardär mit einem Vermögen von 11,2 Milliarden US-Dollar. Das berichtet zumindest das englischsprachige Magazin Forbes.com.

Doch anstatt das Geld auszugeben, um sich etwa ein teures Auto zu kaufen, fährt er seit 25 Jahren das gleiche Fahrzeug, einen Volvo. Außerdem weigert er sich, sein Vermögen an seine Kinder zu vererben. Er nennt gleich mehrere Gründe, warum er das nicht möchte: Unabhängigkeit und persönliche Entwicklung.

Milliardär glaubt: Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens

Fisher erklärte dem britischen Telegraph, dass er sein großes Vermögen nicht seinen Kindern vererben wolle. Denn er hält es für wichtig, dass seine Kinder unabhängig bleiben und auch arbeiten gehen. Denn Arbeit hält er für einen wichtigen Teil des Lebens. So sagt er:

Ich werde niemanden von ihnen verhungern lassen. Aber ich glaube nicht, dass sie so viel haben müssen, dass sie nie wieder arbeiten müssen, um Drogen zu nehmen, zu verschwenderisch zu sein und sich 15 Mal scheiden zu lassen. Ich glaube, dass Arbeit therapeutisch ist. Viele Leute verstehen das nicht, weil sie nicht mögen, was sie tun, aber ich glaube, dass Arbeit gut für einen ist.

Diese Form der Erziehung hat er von seinem eigenen Vater: Dieser war Pragmatiker, hatte seinen älteren Söhnen das Studium finanziert, doch Ken musste sich selbst durchschlagen. Diese Erfahrung formte seine Entschlossenheit und seine Lebensphilosophie: Arbeit als Motor für die persönliche Entwicklung und nicht als Zwang. So baute er sein Imperium mit einem Anfangskapital von nur 250 Dollar auf.

Sein Geld will er verschenken und in einer Stiftung anlegen

Was passiert dann mit dem ganzen Geld? Fisher erklärte, dass er plant, sein Vermögen in den nächsten 20 Jahren zu verschenken. Erst kürzlich habe er eine Stiftung gegründet, mit der man das Geld unter die Leute bringen wolle.

Nur seinen eigenen Kindern wolle er das Geld nicht hinterlassen, denn das halte er nicht für sinnvoll. So meint er im Gespräch mit dem britischen Magazin:

Der größte Teil meines Geldes wird auf eine Art und Weise gehen, die ich nicht verstehe, bevor meine Frau und ich tot sind. Ich glaube nicht an Dinge wie The Giving Pledge – die Kampagne von Bill Gates und Warren Buffett, die Wohlhabende dazu ermutigen soll, den größten Teil ihres Geldes für wohltätige Zwecke zu spenden – das ist mir zu formalisiert. Aber ich glaube auch nicht, dass es für irgendjemanden eine besonders gute Sache ist, riesige Geldbeträge in einem Imperium für zukünftige Nachkommen zu hinterlassen. Meine Frau und ich sind gerade dabei, herauszufinden, wie wir das machen können. Wir haben gerade eine Stiftung gegründet – und alles muss innerhalb von 20 Jahren ausgeschüttet werden.

Auch in einer anderen Geschichte spielte die Firma Volvo eine wichtige Rolle. Denn der Staat Schweden verkaufte damals Volvos an Nordkorea. In Schweden wartet man seit 1974 darauf, dass Nordkorea seine Rechnungen bezahlt. Mittlerweile wartet man auf 300 Millionen Euro. Grund dafür sind 1.000 Autos, die man an den Staat verkaufte: Vor 50 Jahren verkaufte Schweden 1.000 Autos an Nordkorea – Bis heute wartet man auf 300 Millionen Euro