Der Hersteller EPOS hat mit dem B20 ein neues Streaming-Mikrofon vorgestellt. MeinMMO stellt euch das Mikrofon vor.

Das Wichtigste in Kürze:

Beim EPOS B20 handelt es sich um ein kabelgebundenes Streaming-Mikrofon.

Das Gerät mit wird mit einem 2,9 m langem USB-Kabel verbunden und ist mit PC, PS4 und Macintosh kompatibel

Die Tester zeigen sich von der guten Sprachqualität und der hochwertigen Verarbeitung angetan.

Das Mikrofon ist ab sofort für 199,99 Euro bei diversen Händlern erhältlich.

Der dänische Hersteller EPOS hat mit dem B20 ein Streaming-Mikrofon vorgestellt. Mit dem neuen Mikrofon will man vor allem Gamer, Streamer und Content Creator ansprechen. Mit dem EPOS H3 hatte der Hersteller erst kürzlich ein gutes Allround-Gaming-Headset veröffentlicht.

MeinMMO stellt euch das Mikrofon ausführlich vor. Außerdem werfen wir einen Blick auf die ersten Rezensionen zum B20. Anschließend schauen wir, welche Konkurrenz es aktuell zwischen 150 und 200 Euro gibt.

Das EPOS B20 setzt auf ein robustes Design und eine einfache Bedienung

Das bietet das Streaming-Mikrofon: Das B20 besteht aus einem Aluminium-Gehäuse und ist mit seiner schwarzen Farbe schlicht und zurückhaltend.

Außerdem setzt EPOS auf ein Plug-and-Use-Design. Das bedeutet, dass ihr das Gerät direkt verwenden könnt, wenn ihr es an den PC oder an die Konsole angeschlossen habt. Hinzu kommt, dass direkt am Mikrofon Schalter und Anschlüsse vorhanden sind:

Am Mikrofon findet ihr Tasten für Lautstärke, Verstärkung und Stummschaltung. LEDs zeigen, ob ihr stummgeschaltet seid oder hörbar seid.

Das B20 verfügt außerdem über eine Kopfhörerbuchse, womit ihr eure Stimme direkt hören könnt, wenn ihr das wollt.

Am Windows-PC könnt ihr außerdem die „EPOS Gaming Suite“ verwenden. Mit dieser Software könnt ihr dann Feineinstellungen wie eure Sprachlautstärke oder den Geräuschefilter anpassen.

Das Mikrofon kommt mit einer Tischhalterung im Lieferumfang, sodass ihr das Gerät direkt auf eurem Schreibtisch aufbauen könnt. Alternativ liegt auch ein Gewinde für einen Gelenkarm bei. Das heißt, ihr könnt das Mikrofon auch mit einer Halterung über den Schreibtisch hängen.





Detailansichten des EPOS B20.

Mit welchen Geräten ist das Mikrofon kompatibel? Das EPOS B20 Mikrofon könnt ihr sowohl am Windows-PC, an der PlayStation 4 als auch am Macintosh verwenden. Ihr schließt das Mikrofon über ein USB-Kabel an euer bevorzugtes Gerät an.

Wann und wo kann man das Gerät kaufen? Das EPOS B20 Mikrofon ist ab sofort bei ausgewählten Händlern zu einer UVP von 199 Euro erhältlich.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Erste Tester loben die hohe Sprachqualität und Verarbeitung des Mikrofons

Die Tester von VG247 haben das Mikrofon bereits testen können (via vg247.com). Sie loben das schlichte und elegante Design sowie die einfache Verwendung. Die Software ist leicht zu bedienen und ihr könnt das Gerät auf eure Bedürfnisse einstellen. Das Gerät bietet außerdem eine gute Audio-Qualität.

Die Tester kritisieren vor allem die Lärm-Empfindlichkeit des Gerät. Geräusche, die sich direkt in der Nähe des Mikrofons befinden, kann man stark wahrnehmen, was stören kann.

James Smythe von MightyGadget konnte das Mikrofon ebenfalls bereits testen (via mightygadget.co.uk). Der Tester lobt die gute Verarbeitung und vor allem die hohe Sprachqualität des Mikrofons. Bei einigen Stimmverbesserungen der Software ist er sich über die Wirksamkeit nicht sicher, findet es aber gut, dass man diese Funktionen zur Verfügung habe. Das Mikrofon eigne sich durch seine vielen Möglichkeiten auch für unterschiedliche Aufgaben wie Streaming oder Gaming.

Kritik gibt es an dem Preis von rund 200 Euro, der über der Konkurrenz liegt. Denn das Blue Yeti X bekommt man bereits für rund 20 Euro weniger.

Testet MeinMMO das Mikrofon? Auch wir von MeinMMO werden das Mikrofon ausführlich für euch testen. Schaut also regelmäßig bei uns vorbei, wenn ihr den Test zum EPOS B20 lesen wollt.

Mit dem Blue Yeti X hat das EPOS B20 bereits starke Konkurrenz

Wie sieht die Konkurrenz aus? Im Preisbereich zwischen 150 und 200 Euro gibt es bereits einige namhafte Mikrofon-Vertreter für Gamer und angehende Streamer.