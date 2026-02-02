Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation

Die Reise von Ashes of Creation begann einst auf Kickstarter, bevor das MMORPG überhaupt richtig entwickelt wurde. Ein MMORPG möchte das jetzt genau anders machen und traut sich erst auf die Plattform, als man schon etwas vorzuzeigen hat.

Um welches MMORPG geht es? Mit Epitome ist am Freitag, dem 30. Januar 2026, ein neues MMORPG auf Kickstarter zur Finanzierung angetreten. Die Plattform, auf der auch das kürzlich gescheiterte Ashes of Creation seine Anfänge nahm, bietet Projekten Crowdfunding an, also die Möglichkeit, sich von Einzelpersonen statt Unternehmen Geld geben zu lassen. So gingen binnen 44 Stunden schon mehr als 100.000 € beim neuen MMORPG auf Kickstarter ein.

Doch anders als bei der damaligen Kampagne von Ashes of Creation präsentieren die Entwickler von Epitome schon jetzt eine spielbare Grundversion, die alle Unterstützer ausprobieren können. Den aktuellen Stand der Entwicklung wollen die Devs nicht verstecken.

Hier könnt ihr den Trailer zum MMORPG sehen:

Das Grundgerüst steht

Wie weit ist das MMORPG? Bevor man mit Epitome an die Öffentlichkeit ging, wollten die Entwickler zunächst eine spielbare Version liefern. Diese soll dabei alle wichtigen Grundfunktionen ihres MMORPGs abdecken, auf die man mithilfe des Crowdfundings vor allem Inhalte aufbauen will.

Laut den Entwicklern auf Kickstarter gibt es bereits jetzt Server mit der Kapazität für 33.000 Spieler, KI-NPCs, welche die Welt bevölkern sowie eigenen Missionen und Zielen nachgehen, ein Anti-Cheat-System sowie vier spielbare Klassen, von denen jede Klasse noch 2 Erweiterungsklassen bietet.

Wer Epitome heute unterstützt, steht jedoch nicht vor einer leeren Hülle. Auch wenn noch viele Inhalte fehlen, soll es bereits jetzt eine Karte geben, auf der über 30 verschiedene Feinde zu finden und über 160 Ausrüstungsteile verfügbar sind.

Der Grundstock an Inhalten soll daher vor allem in der Breite einen möglichst guten Einblick in das MMORPG bieten, um den Spielern genau zu vermitteln, wie Systeme später aussehen sollen. Damit ist Epitome Ashes of Creation einen Schritt voraus, denn das MMORPG setzte bei der Entwicklung meist darauf, einzelne Features auszubauen, statt das Spiel als Ganzes zu formen.

Wohin will das MMORPG? Da der Grundstein schon jetzt steht, lässt sich bereits erkennen, wohin das MMORPG will. So erinnert es stark an das in Deutschland beliebte Metin2 und setzt damit eher auf Sandbox mit dynamischen Quests.

Die einzelnen Klassen haben nur wenige Fähigkeiten, während der eigene Charakter vor allem mit dem Standard-Angriff zuschlägt. Dazu hat man ganz wie bei Metin2 hunderte Heil- und Mana-Tränke dabei, die einen beim Grinden am Leben halten. Sogar eine Art Metin-Stein, der bei einem Angriff Gegner spawnen lässt, gibt es.

Doch das MMORPG möchte mehr sein als nur eine Kopie des fast 20 Jahre alten Metin2. So setzen die Entwickler stark auf den MMO-Faktor im Spiel und bieten neben einem Gildensystem auch ein Fraktionssystem, ein Leaderboard sowie dutzende andere soziale Features an.

Außerdem ist die Grafik dank Unreal Engine 5 auf dem aktuellen Stand der Zeit und wirkt in Gameplay-Videos und Trailern nicht angestaubt.

Epitome soll nach dem offiziellen Start kostenlos auf Steam spielbar sein. Wer schon vorher Zugang möchte, kommt allerdings nicht um die Spende auf Kickstarter herum.