Doch kein kostenloses ARK – Epic bringt Overcooked als Gratis-Spiel

Heute, am 4. Juni, ging ein weiteres Gratis-Game im Epic Games Store online. Viele Spieler hatten das beliebte Survival-MMO ARK: Survival Evolved erwartet. Die wurden jedoch enttäuscht: Kostenlos gibt es jetzt das Party-Game Overcooked.

Seit einigen Wochen verschenkt Epic Games in seinem Store immer wieder hochkarätige Spiele, die sich Spieler für eine kurze Zeit kostenlos sichern können. Bisher gab es:

GTA 5 am 14. Mai

Civilization 6 am 21. Mai

Borderlands – The Handsome Collection am 28. Mai

In einem Leak auf reddit wurden all diese Spiele bereits vorab durch einen Screenshot bekannt und trafen auch zu (via GameStar). Als nächstes in der Reihe sollte nun eigentlich das beliebte Survival-MMO ARK: Survival Evolved stehen. ARK ist eines der besten Survival-Games 2020.

Heute, am Donnerstag, den 4. Juni, gab es dann um 17:00 Uhr aber eine Überraschung. Statt ARK erschien plötzlich das Party-Spiel Overcooked kostenlos im Epic Games Store.

Overcooked statt ARK

Was ist Overcooked? Overcooked ist ein kooperatives Party-Spiel, in dem sich bis zu vier Spieler gemeinsam darum kümmern, dass in einer Küche alles reibungslos abläuft. Ihr erhaltet Bestellungen und müsst diese bearbeiten – und euch dabei geschickt zuarbeiten.

Solange euch keine Fehler unterlaufen, läuft das auch recht gut. Aber sobald einer patzt, kann es schnell zu einer Kettenreaktion kommen und die ganze Küche fängt an zu brennen – buchstäblich.

Da Overcooked einen niedlichen Comic-Stil und eine relativ leichte Bedienung mit sich bringt, eignet es sich sogar gut für Kinder. Den Nachfolger, Overcooked 2, empfehlen wir deswegen als eines der besten Spiele für Kids in der Corona-Krise.

Als Publisher steht hinter Overcooked übrigens Team17, die schon für abgedrehte Games wie Worms verantwortlich waren.

Lohnt sich Overcooked? Overcooked ist möglicherweise kein so beliebter Titel wie ARK, aber dennoch ein starker Titel. Er ist lediglich etwas nischiger. Wir bei MeinMMO empfehlen den Nachfolger auch in unseren besten Couch-Koop-Games.

Dementsprechend ist auch der erste Teil eine Empfehlung, vor allem, wenn ihr ihn wie hier kostenlos erhalten könnt. Hier geht es direkt zur Shop-Seite von Overcooked im Epic Games Store. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juni.

Interessiert euch eher der zweite Teil, könnt ihr euch Overcooked 2 ebenfalls sichern, im Game Pass.

Was kommt als nächstes? Bisher ist noch kein konkretes Spiel als nächste kostenlose Version im Epic Games Store angekündigt worden. Möglicherweise handelt es sich ja beim nächsten, mysteriösen Free-Game endlich um ARK: Survival Evolved, auf das etliche Spieler schon gehofft haben.