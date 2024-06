Ein Entwickler verschuldete sich, um sein Spiel zu realisieren – „Ein Titel, für den wir unser Leben riskieren“

The Hundred Line soll Anfang 2025 für die Nintendo Switch und auf Steam erscheinen. Trotz des großen Gaming-Hypes in der Corona-Zeit stehen regelmäßig Studios vor dem Aus. Selbst große Marken wie Xbox sind nicht davor sicher. Ein japanisches Studio macht in diesen schwierigen Zeiten aber das Gegenteil: Viele Entwickler entlassen ihre Belegschaft – Capcom hingegen plant höhere Gehälter

Er bereut diese Entscheidung nicht. Im Interview erklärt er, dass es eine großartige Erfahrung war. Zwar hat sich das Studio der beiden, Tookyo Games, mittlerweile mit einem Publisher und anderen Entwicklerstudios für die Arbeit an The Hundred Line zusammengetan, das Risiko eines Flops und dem Ende des Studios bleibt aber vorhanden.

Die treibenden Kräfte hinter The Hundred Line sind Kazutaka Kodaka und Kotaro Uchikoshi. Beide sind vor allem für die Danganronpa-Reihe bekannt, ein Mix aus Detektiv-Spiel und Visual Novel. Ihr nächstes Projekt ist aber eine neue IP, deren Entwicklung schon vor 7 Jahren begann und mit allerlei Problemen zu kämpfen haben scheint.

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

The Hundred Line – Last Defense Academy – Trailer zum neuen Spiel der Danganronpa-Macher

Um welches Spiel geht es? Wer die letzte Nintendo Direct verfolgt hat, konnte neben einem neuen Zelda-Titel auch viele weitere neue Ankündigungen zu Spielen beobachten. Darunter war auch ein Spiel mit dem sperrigen Namen The Hundred Line – Last Defense Academy.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to