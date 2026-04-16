Solo-Entwickler erstellt 2 Jahre lang ein Spiel zu One Piece, Fans warnen vor weiteren Lehrjahren zu Copyright

Ein Entwickler hat sich ganz alleine selbst das Programmieren beigebracht. Jetzt stellt er seinen ersten Titel vor, doch die Fans warnen lautstark vor dem Fan-Projekt für One Piece.

Wie hat der Entwickler das geschafft? Auf Reddit berichtet der Entwickler von der Reise, die er durchlebt hat. Mitte 2024 startete er die Entwicklung eines eigenen Spiels als „kleine, spaßige Herausforderung“. Er ging davon aus, er würde einige Monate brauchen.

Doch die Schätzung stellte sich als falsch heraus, denn das Projekt brauchte mehr als 2 Jahre zur Vervollständigung. Am Ende hat der Entwickler aus einem kleinen Lernprojekt ein Fan-Spiel zu One Piece entwickelt, das ganz im Stil der Jump-and-Run-Titel auf dem Game Boy Advance aussieht.

Dabei lernte der Spieler, Kampf-Systeme zu erstellen, ein Nutzer-Interface zu kreieren, Bugs zu beheben und das Spiel bis zum Launch zu begleiten. Doch, genau vor dem Warnen die Spieler.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

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Das große Copyright-Problem

Wovor warnen die Fans? Der Entwickler ist zwar großer Fan von One Piece, das erlaubt es ihm jedoch nicht einfach, ein Spiel der Marke zu erstellen und zu veröffentlichen. Auch als Fan-Projekt besitzt er nicht die nötigen Rechte, um den Titel zu veröffentlichen.

Doch genau das tat der Entwickler am Ende seiner Programmier-Reise. Das Fan-Spiel zu One Piece ist derzeit im PlayStore erhältlich und verletzt damit das Markenrecht. In den Kommentaren auf Reddit gibt es entsprechend viele mahnende Stimmen:

EtherealScorpions: „Du hast in zwei Jahren viel über Code gelernt, bravo! … Aber irgendetwas sagt mir, dass du die nächsten zwei Jahre damit verbringen wirst, etwas über Urheberrecht zu lernen.“

Fox-On-Games: „Das Urheberrecht wird ihm riesige Probleme bereiten.“

Demoliscio: „Und es sieht so aus, als hätte er es nicht als Ltd, sondern als Einzelperson/Einzelunternehmer veröffentlicht, also wird jede Geldstrafe direkt an ihn/sein Vermögen gehen“

Palbur: „Wow, er hat den Teil mit der Veröffentlichung wirklich nicht zu Ende gedacht“

Wonderwall_1516: „Warum so viel Mühe in etwas stecken, das in Sekunden vernichtet werden kann?“

itdoesntmatterrly: „Sehr schön, aber Alter, weißt du, was Urheberrechte sind?“

In diese Richtung gehen noch dutzende weitere Kommentare.

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Was könnte dem Spiel drohen? Wir bei MeinMMO sind keine Rechtsexperten und können darüber keine genaue Einschätzung liefern. Denkbar ist es jedoch, dass die Macher von One Piece das Spiel vom PlayStore entfernen lassen, indem sie dem Entwickler eine Unterlassungserklärung senden.

Dabei würde er sich zur Zahlung einer Geldsumme und dem Stopp der Verbreitung des Spiels verpflichten. Sollte er dieser Erklärung nicht Folge leisten, sind weitere rechtliche Schritte mit noch schwerwiegenderen Folgen denkbar.

Was genau mit dem Entwickler passiert, wird die Zeit zeigen. Große Chancen, dass das Spiel online bleibt und er keine Post von den Rechteinhabern von One Piece bekommt, hat er jedoch wohl nicht. Auch ein MMORPG hatte 2026 Probleme mit dem Copyright: MMORPG wird zum Überraschungserfolg, fliegt dann von Steam, kehrt jetzt mit guten Nachricht zurück