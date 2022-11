Neuer Besitzer von Hitman und Deux Ex macht 4 Games von Square Enix unspielbar: „Wie ist das überhaupt legal?“

Embracer Group stellt den Verkauf und den Support mehrere Mobile-Spiele ein, die ehemals Square Enix gehörten. Die Spiele verschwinden nicht nur aus den Stores, sondern werden komplett unspielbar sein.

Um diese Spiele geht’s: Vor einigen Tagen kündigte der Entwickler Onoma, der ehemals zu Square Enix gehörte, dass mehrere ihrer Spiele am 1. Dezember aus den App-Stores von Google und Apple verschwinden werden. Die Ingame-Käufe innerhalb dieser Spiele sind bereits eingestellt.

Ab dem 4. Januar 2023 werden diese Spiele allerdings auch für die Käufer nicht mehr verfügbar sein. Sie werden unspielbar. Während ein Teil davon Free2Play ist, waren andere kostenpflichtig. Betroffen sind die Mobile-Games:

Arena Battle Champions

Deus Ex GO

Hitman Sniper: The Shadows

Space Invaders: Hidden Heroes

Das ist der Hintergrund: Wenn euch der Name des Entwicklers nichts sagt, dann liegt es daran, dass er Anfang des Jahres noch einen anderen Namen trug. Ursprünglich hieß das Studio „Square Enix Montreal“ und war Teil der Assets, die die japanische Firma Square Enix im Mai 2022 an die Embracer Group verkauft hat.

Dem Kauf folgte ein Rebranding, bei dem der Entwickler in Onoma umbenannt wurde. Doch keine 3 Monate nach dem der neue Name registriert wurde, kündigte Embracer an, dass Onoma geschlossen wird.

„Willkommen in der Zukunft“

Diese Reaktionen gibt es: Einige Käufer und Spieler der Titel von Onoma äußerten sich auf Twitter zu der Nachricht. Die posteten in Quote-Retweets, da die Antworten auf die Ankündigung deaktiviert sind. Die meisten von ihnen sind alles andere als glücklich über die Art und Weise, wie Embracer den Shutdown der Spiele handhabt:

„Stellt euch vor, ein Spiel zu kaufen, das euch dann wieder weggenommen wird […]“ – @temporalwar

„Willkommen in der Zukunft“ – @Lord_Arse

„Ist die neue, rein digitale Welt nicht wunderbar? ‚Wir wollen nicht, dass ihr unsere alten Spiele spielt‘ […]“ – @DarkBlueMonkey

„Wie ist das überhaupt legal? Wir haben für diese Spiele bezahlt und jetzt werden sie aus dem Store entfernt. Nicht einfach ‚es kann nicht mehr gekauft werden‘, nein. Es nimmt den Besitzern die Fähigkeit zu spielen.“ – @stikves

MMO-Fans wird diese Praxis bekannt sein. Wenn ein Multiplayer-Game nicht genug Spieler anlockt, wird es früher oder später abgeschaltet und die Spieler verlieren Zugriff darauf. Jedes Jahr gehen deswegen ganze Reihen an MMORPGs offline.

Die Entscheidung von Embracer stößt in diesem Fall allerdings auf Unverständnis, da Deus Ex GO etwa auch offline gespielt werden kann. Eine Erklärung, warum ausgerechnet die 4 genannten Spiele betroffen sind und ob ihnen weitere wie Tomb Raider GO folgen könnten, gab es in dem Post nicht.