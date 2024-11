Elon Musk kaufte Twitter für 41,8 Milliarden Euro, entließ 80 % der Belegschaft und prahlt auch zwei Jahre später noch damit

Elon Musk übernahm 2022 Twitter und entließ einen Großteil der Belegschaft. Auch 2 Jahre später scheint ihn das nicht zu stören. Stattdessen erklärt er, dass auch 2024 X.com so gut wie nie laufe.

Ende Oktober 2022 übernahm der Tech-Milliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter und baut seitdem den Dienst kräftig um.

Was hat Musk geschrieben? Auf X/Twitter.com postete ein Nutzer eine Nachricht, wo er darauf hinwies, dass Elon Musk 90 % der Belegschaft Twitter nach dem Kauf entlassen habe und dass Twitter angeblich trotzdem perfekt funktioniere. Gleichzeitig meint er mit einem Meme, dass das alles der Regierung ziemlich gleichgültig sei.

Doch Elon Musk persönlich ließ die Nachricht so nicht einfach auf X.com stehen, sondern reagierte auf die Nachricht. So erklärte er: „80 %, aber das Argument ist stichhaltig“. Damit meint er, dass Twitter trotz der hohen Entlassungen weiterhin sehr gute funktioniere. Nur, dass sich der Poster mit der Zahl geirrt habe. Ganz so viele Personen habe er dann doch nicht entlassen. Den Post haben wir euch hier zusätzlich als Bild eingebettet:

Twitter wächst seit Jahren, doch der Wert der Plattform hat sich mehr als halbiert

Wie geht es Twitter/X aktuell? Die Plattform gehört auch heute immer noch zu den größten und meistbesuchten Webseiten der Welt und hat weiterhin steigende Nutzerzahlen. Laut Statista.com sollen mittlerweile über 400 Millionen Personen auf X.com aktiv sein. Vor dem Kauf durch den Tech-Milliardär sollen es noch rund 200 Millionen gewesen sein.

Auf der anderen Seite verlassen derzeit viele Prominente und auch bekannte Journalisten die Plattform X.com, was einige Personen bereits als #Xodus bezeichnen. Das sorgt aber auch dafür, dass andere Plattformen ebenfalls beginnen zu wachsen, etwa Bluesky oder die Plattform Threads, die zu Instagram und damit zum Meta-Konzern (Facebook) gehört.

Die steigenden Nutzerzahlen sollen sich jedoch nicht auf die Gewinne der Firma auswirken. So soll der Wert seit der Übernahme von Elon Musk um 79 Prozent gesunken sein: War Twitter zum Zeitpunkt des Kaufs noch 44 Milliarden Euro wert, soll der Wert mittlerweile auf 9,4 Milliarden Euro gesunken sein.

Woran liegt das? Der Milliardär erklärte selbst, dass die Werbeeinnahmen auf der Plattform um 50 % eingebrochen sein sollen. Das liegt vor allem daran, dass viele Werbekunden um ihren Ruf fürchten, wenn sie weiterhin auf einer umstrittenen Plattform wie Twitter/X ihre Werbung schalten (via futurezone.at).

Die Werbekunden wollen verhindern, dass ihre Werbung neben schwierigen oder problematischen Inhalten gepostet werden. Und das sei auf Twitter/X derzeit nicht möglich.

Elon Musk und sein Team haben in 19 Tagen einen Supercomputer gebaut. Nvidias Chef erklärt, dass man dafür normalerweise Jahre braucht. Auch deswegen sei die Leistung von Musk beeindruckend. Laut Nvidias CEO sei sowas „noch nie zuvor gemacht worden“ und wird wahrscheinlich auch so schnell keiner nachmachen: Nvidia braucht 1 Jahr, um einen Supercomputer mit tausenden Grafikkarten aufzubauen – Elon Musk macht’s in 19 Tagen