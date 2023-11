Twitch: 17-Jährige bekommt online fiese Kommentare ab – Der größte deutsche Streamer verteidigt sie

In einer ähnlichen Situation ließ sich die „Königin von Twitch“ einst zu einer unbedachten Aktion verleiten: Twitch-Streamerin Pokimane will sich gegen Hater wehren – Macht alles nur noch schlimmer

Nach der neuen Folge 7 vs. Wild ist klar, warum Twitch-Streamer Papaplatte im Trailer so schaute

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der 25-Jährige verrät aber auch: Solange man seine eigene Community unterhalte und Geld verdiene, seien Streamern solche Kommentare relativ egal. Was einen jedoch treffe, so der Streamer weiter, sei es, aus Prinzip fertig gemacht zu werden, wie das eben bei Fibii der Fall zu sein scheint.

Viele würden sich zudem gar nicht mit den Inhalten der Streamerin auseinandersetzen und einfach nachplappern, was sie anderswo gelesen hätten, so EliasN97.

Was hatte EliasN97 zu sagen? In einem Stream-Ausschnitt, der aktuell auf TikTok kursiert, erklärt der Streamer, ihm sei der Hate gegen seine junge Kollegin besonders aufgefallen. Er meint, sie würde „nur weil sie erfolgreich ist“ fertiggemacht werden. Das sieht er kritisch, insbesondere aufgrund ihres Alters.

Was ist das für eine Streamerin? Fibi „Fibii“ Pfeiffer ist mit gerade einmal 17 Jahren bereits eine der größten Streamerinnen im deutschen Twitch. Doch nicht jeder ist gut auf die 17-Jährige zu sprechen: In den sozialen Netzwerken häufen sich fiese Sprüche über die Streamerin.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to