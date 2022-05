Ein Fan von Witcher 3 spielt Elden Ring einfach als Geralt von Riva – So hat er es hinbekommen

Elden Ring und The Witcher 3 sind zwei der beliebtesten Spiele der vergangenen Jahre. Während der Release von CDPRs Rollenspiel schon eine Weile zurückliegt, ist Elden Ring 2022 brandaktuell. Für einen Fan von Witcher 3 ist das Anlass genug, um den beliebten Hexer Geralt in FromSoftwares Action-RPG zu bringen.

Wer spielt? Der Reddit-User u/Fatg0d alias Clankymocha ist ein Fan von The Witcher 3 und spielt aktuell Elden Ring. Auf Reddit teilte der Spieler ein Video, in dem er den Kampfstil von Geralt von Riva aus dem beliebten Rollenspiel in Elden Ring kopiert.

Das Video erschien vor 10 Tagen auf Reddit und erreichte seither große Popularität. Der Clip wurde bis heute 2,3 Millionen mal angesehen, erhielt 49.500 Upvotes und über 1.000 Kommentare.

Hier sehr ihr das Video von u/Fatg0d auf Reddit, in dem er sein Geralt-Build in Elden Ring präsentiert:

Witcher-Zeichen durch magische Effekte

Wie hat er Geralt kopiert? Um Geralt von Riva und dessen prägnanten Kampfstil in Elden Ring kopieren zu können, brauchte Fatg0d nicht nur zwei Schwerter. Er verwendete außerdem magische Effekte, die den Zeichen des Hexers ähneln und Items wie Tränke, um die Wirkung von Witcher-Ölen und Tränken darzustellen.

Der „Elden Ring“-Geralt nutzt auch keine außergewöhnliche Rüstung, sondern trägt die einfache Gefangenenkleidung in Kombination mit Lederstiefeln und -handschuhen.

Während Fatg0d das Witcher-Zeichen „Igni“ ziemlich nachvollziehbar durch „Flame of Redmanes“ ersetzt, musste er das Zeichen „Quen“ kreativer nachempfinden. Dafür nutzte der Reddit-User „Opaline Bubbletear“, um ein schützendes Schild aus Blasen um seinen Charakter zu erschaffen und einen Schutzeffekt zu erzeugen. Die komplette Liste der von Fatg0d verwendeten Gegenstände sehr ihr hier:

Schwert 1: The Claymore

Schwert 2: The Banished Knight’s Greatsword

Gefangenenkleidung, Lederstiefel, Lederhandschuhe

Witcher-Zeichen Igni: Magischer Effekt Flame of Redmanes

Witcher-Zeichen Yrden: Magischer Effekt Waves of Darkness

Witcher-Zeichen Quen: Opaline Bubbletear

Witcher-Zeichen Aard: Kriegsasche Storm Blade

Geralt von Riva gilt für RPG-Spieler und Witcher-Fans als legendärer Charakter. In Elden Ring etablierte sich jedoch ein ganz besonderer Spieler in der Community durch sein hilfsbereites Verhalten als eine Legende. Seht seine Geschichte auf MeinMMO im Video:

Elden Ring und The Witcher verbindet mehr als nur die Möglichkeit zwei Schwerter zu tragen, Lederkleidung zu tragen und ähnliche Zauber zu benutzen.

Das Rollenspiel von CDPR ist nahezu ebenso düster wie das Action-RPG von FromSoftware. Zudem kämpft ihr in beiden Spielen mittels Nahkampftechniken gegen böse Monster und abscheuliche Kreaturen.

Doch von all den Gemeinsamkeiten ähneln sich die beiden Spiele wahrscheinlich am meisten in ihrem Erfolg und der Beliebtheit bei den Spielern. Während The Witcher 3 bereits in der Vergangenheit zum Game of the Year 2015 gewählt wurde, zählt Elden Ring zu den großen Favoriten auf den Titel für das Jahr 2022.

Auch auf der Bewertungs-Website Metacritic ist Elden Ring schon jetzt eines der bestbewerteten Spiele aller Zeiten.

