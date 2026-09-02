Ehefrau kämpft sich durch Elden Ring, weil ihr Mann ihr einen Hund verspricht, wenn sie Eldenfürstin wird

Wie bekommt man unerfahrene Gamer dazu, sich durch ein knackiges Meisterwerk wie Elden Ring zu kämpfen? Ein Ehemann hat bei seiner Frau offenbar den genau richtigen Motivationsknopf gedrückt, und er bereut das mit jedem Tag mehr.

Wie kam es zu der Wette? Elden Ring ist nicht nur ein fantastisches Open-World-Spiel, es besitzt auch ein einmaliges Design und fällt daher sofort ins Auge. Dadurch ist der FromSoftware-Hit auch einer Frau aufgefallen, die normal vor allem die Zelda-Games zockt und Spiele, die einen großen Fokus auf die Story oder Beziehungen setzen – wie beispielsweise die Persona-RPGs.

Der Clip zu Elden Ring, den sie sah, versprach neben der schicken Optik auch noch unterschiedliche Enden, wobei sich ein Ausgang um eine besondere Romanze drehen sollte. Für sie war klar: Das Spiel muss ich ausprobieren. Ihr Mann, der Elden Ring bereits durchgespielt hatte, ahnte zwar, dass seine Frau von der Souls-Spielerfahrung abprallen könnte, doch war er auch neugierig, wie sie sich schlägt.

Und tatsächlich fielen die ersten Stunden für die Frau recht frustrierend aus. Daran konnten auch einige Tipps ihres Mannes nicht viel ändern. Als sie aufgeben wollte, kam dem Mann eine Idee. Er beschreibt den Moment auf Reddit wie folgt:

Und hier habe ich es verkackt. Ich habe ihr das eine versprochen, was sie sich auf der ganzen Welt am meisten wünscht, was wir aber wegen unserer Arbeitszeiten nicht haben können. Ohne wirklich nachzudenken, sagte ich: „Wenn du Eldenfürst werden kannst, besorge ich dir einen Cocker-Spaniel-Welpen.“ Oh Mann, ich sage euch, ihre Augen haben buchstäblich aufgeleuchtet wie in einem Anime, wenn jemand in den absoluten Fokus-Modus schaltet. Sie sagte, das sei gemein, und fragte, ob ich das ernst meine. Ich musste nachdenken, ob ich es ernst meinte, und war mir nicht sicher, sagte aber Ja.

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„Gleichzeitig begeistert und zu Tode erschrocken“

Wie ging es dann weiter? Anfangs fühlte sich der Mann noch recht sicher, da er genau wusste, welche Herausforderungen vor seiner besseren Hälfte liegen. Spätestens bei Margit ist Schluss! So sein Gedanke.

Doch hat er offenbar den perfekten Motivationsknopf bei seiner Frau gedrückt. Sie beißt sich durch und konnte zwischenzeitlich sogar eben jenen Margit auf die Bretter schicken.

Ich bin jetzt in ernsthaften Schwierigkeiten und weiß nicht, wie ich mein Versprechen einlösen soll, wenn das so weitergeht. Ich bin gleichzeitig begeistert und zu Tode erschrocken über diesen plötzlichen Ausbruch an Entschlossenheit, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Hilfe.

Zu allem Überfluss scheint sie mittlerweile richtig Spaß mit Elden Ring zu haben. Der Mann sieht seine sicher geglaubte Wette in Gefahr. Gleichzeitig beruhigt er Teile der Community in einem Update, dass sie sich in jedem Fall erst dann einen Hund anschaffen wollen, wenn man eine Lösung für das aktuelle Zeitproblem gefunden habe: „Das Wohlbefinden eines Hundes steht für uns an erster Stelle, keine Sorge.“

Wie reagiert die Community auf die Wette? Mit über 4.200 Upvotes und mehr als 700 Kommentaren, viele davon sehr unterhaltsam und mit Wortspielen garniert.

Rotskrag witzelt auf Reddit etwa: „Du solltest ihr lieber diesen Hund besorgen, sonst bleibst du ohne Maid.“

Baron_Light ergänzt auf Reddit: „Du erntest, was du gesät hast, Bruder, nimm es an.“

Cupheadvania schreibt auf Reddit: „Sieh es mal so: Du übernimmst zwar eine enorme Verantwortung, bekommst dafür aber eine immer coolere Frau.“

affnn haut auf Reddit eine Anekdote raus: „Einer meiner Freunde hatte seiner dreijährigen Tochter versprochen, ihr einen Hund zu schenken, wenn sie sieben wird. Er hoffte, dass sie es bis dahin vergessen oder vielleicht entscheiden würde, dass sie doch keinen Hund haben wolle. Falsch gedacht. Sie hat sich daran erinnert. Der Hund heißt Star und ist ein sehr großer Retriever.“

Elden Ring ist aber tatsächlich ein ganz wunderbares Spiel, um in die Souls-Erfahrung reinzuschnuppern. Durch die offene Welt kann man manch einer knackigen Herausforderung leicht aus dem Weg gehen und es gibt diverse Möglichkeiten, um sich Kämpfe spürbar zu erleichtern. Wer sein Glück ebenfalls versuchen möchte, findet hier alles Wichtige: Alle Guides, Builds und Einsteiger-Tipps zu Elden Ring in der Übersicht