Elden Ring verschiebt Release – Erscheint doch nicht im Januar 2022

Was ist die gute Nachricht bei der Verschiebung? Wer nicht bis Februar warten möchte, kann auf einen Closed Beta Test hoffen. Der ist für November angesetzt, jedoch nicht für den PC. Nach den derzeitigen Infos sollen Spieler der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S zu folgenden Zeiten teilnehmen können:

Allerdings sorgen sich auch einige Spieler um den Februar. Denn dieser Monat hält einige Spiele-Highlights bereit, darunter Dying Light 2 mit dem Release am 4. Februar und Horizon Forbidden West am 18. Februar.

Zu viele Highlights im Februar 2022? Auf Twitter sammeln sich viele Kommentare, in denen die Spieler den Entwicklern empfehlen, sich so viel Zeit wie nötig zu nehmen.

