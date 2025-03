„Wurde ich gehackt?“ – Spieler wird in Elden Ring mit furchtbaren Gegnern beworfen und kann nicht entkommen

Ein Spieler musste herausfinden, wie grausam Elden Ring wirklich werden kann. Als wenn die gefährliche Umgebung und dessen Bewohner nicht schon schlimm genug wären, wurde der Spieler mit einer Situation konfrontiert, der die Erfahrung zu einem Albtraum machte.

Wovon berichtet der Spieler? Auf Reddit berichtet der Spieler von einer Erfahrung, die sich während des Co-Ops mit einem Kollegen zugetragen hat. Er wurde von einem gegnerischen Spieler invaded, was eine normale Spielmechanik in Online-Modus von Elden Ring ist. Jedoch folgten darauf Dinge, die absolut gar nicht zur „normalen“ Spielerfahrung gezählt werden können. Der Spieler vermutet sogar gehackt worden zu sein. Dazu bietet er auch das dazugehörige Video.

„Ich wurde im Haus Caria invaded, wodurch mein Freund sofort getrennt wurde, sodass er für eine Minute afk ging. Die seltsamen Dinge, die gegen Ende [des Videos] passierten, begannen, weshalb ich verwirrt aus dem Tor rannte, die Aufnahme startete und wieder hineinging. Als ich das nächste Mal gehen wollte, war ich gefangen und folgendes passierte.“ – TysL9

Hier sehr ihr den Trailer zu Elden Ring:

Ein Invader machte Elden Ring noch bedrohlicher, als es bereits ist

Was passierte während des Angriffs? Der Spieler wurde in der Umgebung von Haus Caria eingesperrt, mit heftigem Wetter bombardiert, dessen Partikeleffekte für Kopfschmerzen sorgen könnten und dann von den schlimmsten Gegnern des Ortes, den riesigen Händen in allen Ausführungen, gleichzeitig fokussiert und zerquetscht.

Das Video zeigt, wie der Spieler in der Greifanimation der Hände wie durch einen Bug komplett gestunlocked wurde und nichts mehr tun konnte, als das Chaos mitanzusehen. Zum großen Finale erfolgte ein Arcana-Angriff, dessen Partikeleffekte gemeinsam mit denen des Wetters, des Bugs und dem Invader selbst das komplette Spiel zum Crashen brachte.

Der Spieler ist sichtlich verwirrt, aber scheint amüsiert, wie man an seinem Lachen im Video erkennen kann.

Was sagt die Community dazu? Die Reaktionen auf Reddit reichen von der Möglichkeit eines Hacker-Angriffes und dem Frust gegenüber Spielverderbern, die während des Invadens das Spiel des Gegners crashen wollen bis hin zu dem simplen „Skill Issue“.

Yaxion denkt: „‘Gehackt’ ist ein viel zu würdiges Wort für diese Leute. Es sind Skript-Kiddies, die in ihrem Leben nichts anderes zu tun haben, als die Erfahrungen anderer zu ruinieren.“

obiwanCannoli69 kommentiert: „Es sieht fast so aus, als wollten die das Spiel zum Absturz bringen oder zumindest die Framerate beeinträchtigen, indem die verschiedene Partikeleffekte übereinander legen. Lame.“

Perunq hat eine simple Erklärung: „Er hatte einfach den besseren Gaming-Chair“.

Was bedeutet das für den zukünftigen Release von Nightreign? Es ist nichts Neues, dass es genug Spieler gibt, dessen Spielspaß darin besteht, die Erfahrung anderer Spieler zu ruinieren. In Elden Ring kann man sich zwar dazu entscheiden, offline zu spielen, doch in Nightreign, dem neuen Co-Op-Ableger von des Spiels, wird das nicht möglich sein. Wer nicht mit Freunden spielt, wird nämlich mit zufälligen Spielern zusammengebracht. Wer mehr über das neue Multiplayer-Survival-Spiel erfahren möchte, kann sich hier auf MeinMMO informieren: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Crossplay und dem Network Test