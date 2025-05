In Elden Ring: Nightreign könnt ihr einen Vogel spielen, der sich wie ein gepanzerter Engel von oben auf seine Feinde stürzt

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Seid ihr Team Wächter oder freut ihr euch auf eine andere Klasse? Wer seine Feinde lieber aus sicherer Distanz mit Pfeilen spickt, der dürfte mit einem anderen Nightfarer glücklich werden. Welcher das ist, erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: Elden Ring: Nightreign zeigt eine neue Klasse, mit der ihr euch wie Legolas in Herr der Ringe fühlen könnt

Der Vogelritter versprüht aber jetzt schon einen eigenartigen Charme – und er scheint sogar gebildet zu sein. Zumindest sieht es so aus, als könne er lesen, was einige überrascht (und viele nicht wahrhaben wollen).

Wie fallen die Reaktionen auf den Trailer aus? Der kommt bislang sehr gut an, auch wenn in den Kommentaren auf YouTube einige lieber den Executor oder Revenant gesehen hätten.

Was ist das für ein Trailer? Dieser stellt in unter einer Minute den Guardian, also den „Wächter“ vor. Er ist einer der 8 spielbaren Nightfarer. Diese bestimmen in Elden Ring: Nightreign quasi eure Klasse.

FromSoftware verpasst einer weiteren Klasse in Elden Ring: Nightreign ihren eigenen Trailer. Diesmal ist es der Wächter: Ein Vogelmensch, der wie ein Engel in strahlender Rüstung seine Verbündeten schützt und Feinde von oben attackiert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to