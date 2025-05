Der Chef von Elden Ring: Nightreign erklärt, ob man unbedingt 2 Freunde zum Zocken braucht

In Elden Ring: Nightreign werden Fans bald in einem Trio-Trupp gegen brachiale Bosse kämpfen müssen, um die Finsternis aufzuhalten, doch muss man unbedingt in einem Trupp spielen, um Spaß zu haben? Der Chef des Spiels klärt auf.

Wie wird Elden Ring Nightreign gezockt? Wie schon im Netzwerktest demonstriert, ist der Kern von Nightreign folgender: Ihr kommt in einen Trupp mit 2 Mitspielern, müsst dann 2 Nächte überleben und alles looten, was ihr finden und gebrauchen könnt, um dann in der dritten Nacht gegen den Nachtfürsten anzutreten.

Im Februar 2025 berichtete dann der Chef von Nightreign, Junya Ishizaki, dass ihr auch ohne Probleme solo eure Runden starten könnt, ohne die Hilfe zweier Freunde. Die Runden wären dann sehr knackig, aber unmöglich wäre es nicht. In einem neuen Interview ging der Game Director nun näher ins Detail, wie es mit dem Multiplayer steht und ob es sogar eine Option für Duo-Trupps gäbe.

Für Trios und Solos vorgesehen, Duos wurden übersehen

Was sagt der Chef von Nightreign? In einem Interview mit der IGN berichtet Junya Ishizaki näheres über den Multiplayer des Spiels. Laut ihm wurde das Spiel vorwiegend für eine Trio-Gruppe oder Solo-Spieler gestaltet – Duos wurden dabei vorerst nicht berücksichtigt und das vorwiegend wegen des Balancings.

Der Game Director erklärt, dass sich das Spiel je nach gewählter Gruppenkonstellation anpassen muss, um die Spieler nicht zu überwältigen. Das gilt dabei vor allem für Solo-Spieler: „Das Verhalten und die Aggressivität der Feinde gegenüber einem einzelnen Spieler wurde so angepasst, dass es nicht zu unangemessenen Kämpfen mit mehreren Gegnern kommt. Und ganz allgemein passen sich die Parameter im Einzelspielermodus dynamisch an die Anzahl der Spieler in dieser Sitzung an.“

Und obwohl ein Duo-Modus erstmal nicht zum Release erscheinen wird, so macht der Chef von Nightreign klar, dass ein solches Feature eventuell zukünftig noch erscheinen könnte: „Wir versuchen, ein unterhaltsames Erlebnis mit drei Personen zu schaffen. Wir wollen also sicherstellen, dass das Erlebnis im Kern mit einer Dreiergruppe Spaß macht, aber auch mit einem Solo-Spieler nicht zusammenbricht … bei all unseren Bemühungen um diesen Aspekt haben wir den Duo-Aspekt irgendwie übersehen und vernachlässigt, aber das ist etwas, das wir uns ansehen und für den Support nach dem Launch in Betracht ziehen.“

Solltet ihr also nur einen Freund am Start haben, der mit euch zähe Bosse jagen will, müsst ihr zusätzlich noch einen zufälligen Spieler zu euch ziehen, sonst würde das Matchmaking vorerst nicht funktionieren. Abseits davon aber macht Coop ohnehin viel mehr Spaß, vor allem dann, wenn ihr die richtigen Klassen ausgewählt habt. Insgesamt soll es vorerst 8 Stück geben, kennt ihr sie schon? Elden Ring Nightreign: Alle 8 Klassen in der Übersicht