MeinMMO-Autorin Caroline Fuller konnte sich einen Eindruck von Elden Ring: Nightreign machen und den neuesten Titel anzocken. In ihrem Anspielbericht teilt sie ihre Eindrücke zu den intensiven Boss-Kämpfen und erklärt, warum sie das Spiel am liebsten die ganze Nacht durchgezockt hätte: Nach 8 Stunden Spielzeit kann ich sagen: Mit Nightreign wird Elden Ring zu einem ganz anderen Spiel

Warum werden Einzelgänger leiden? Dass die Spielercharaktere in einem Titel wie Elden Ring oft das Zeitliche segnen, ist nichts Ungewöhnliches. Wollt ihr die Kämpfe in Elden Ring: Nightreign jedoch alleine angehen, etwa, weil ihr die Herausforderung sucht, gibt es etwas, das ihr beachten solltet: Sterbt ihr endgültig, bevor ihr von einem Mitspieler wiederbelebt werdet, respawnt ihr zwar – verliert dabei aber ein ganzes Level. Da es insgesamt weniger Level gibt, kann das ziemlich wehtun.

Laut Game Director Junya Ishizaki fühlt sich Nightreign im Vergleich zu Elden Ring viel spontaner, lockerer und improvisierter an. Während Elden Ring euch auf eine lange Reise schickt, die in epischen Boss-Kämpfen endet, setzt Nightreign auf schnelle Entscheidungen und flexible Anpassungen. Die Boss-Kämpfe bleiben aber ein zentrales Element – und wenn ihr alleine spielt, könnten sie euch einiges an Nerven kosten.

„Ihr müsst nicht einander babysitten“ – In Elden Ring: Nightreign könnt ihr solo in den Kampf ziehen, aber ihr werdet leiden

„Ihr müsst nicht einander babysitten“ – In Elden Ring: Nightreign könnt ihr solo in den Kampf ziehen, aber ihr werdet leiden

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

„Ihr müsst nicht einander babysitten“ – In Elden Ring: Nightreign könnt ihr solo in den Kampf ziehen, aber ihr werdet leiden

„Ihr müsst nicht einander babysitten“ – In Elden Ring: Nightreign könnt ihr solo in den Kampf ziehen, aber ihr werdet leiden

Der Standalone-Titel, der im Mai 2025 erscheint , ist weder ein DLC noch eine direkte Fortsetzung. Ihr erkundet die Welt in einem dynamischen Tag-Nacht-Zyklus, plündert wertvollen Loot und stellt euch mächtigen Feinden – entweder im Dreier-Koop oder mit zwei KI-Verbündeten an eurer Seite. Obwohl das Spiel auf Koop ausgelegt ist, könnt ihr euch den Herausforderungen auch alleine stellen.

In Elden Ring: Nightreign kämpft ihr Seite an Seite mit Freunden gegen eure Gegner. Wer lieber solo loszieht, kann das laut einem Entwickler zwar auch tun – aber einfach wird das nicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to