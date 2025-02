Der Release von Elden Ring: Nightreign steht fest und ihr müsst gar nicht mehr lange warten

Wem jedoch auch diese Wartezeit zu lange ist, kann sich (so lange man sich rechtzeitig vor dem 20. Januar angemeldet hat und mit genug Glück ausgewählt wurde) bereits im Network Test für Nightreign ein besseres Bild vom Spiel machen. Dieser startet diesen Freitag, am 14. Februar 2025. Weitere Informationen dazu findet ihr hier auf MeinMMO.

Elden Ring: Nightreign ist der neueste Streich von FromSoftware. Das Spiel hat nun ein Release-Datum und erscheint demnach am 30. Mai 2025 . Spieler müssen sich also nicht bis ans Ende des Jahres gedulden, um den Ableger von Elden Ring zu spielen, sondern lediglich wenige Monate.

