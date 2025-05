Deutsche Twitch-Streamer dürfen vor allen anderen Elden Ring: Nightreign zocken, scheitern schon am ersten Boss

Die Entwickler von Path of Exile haben nach langer Wartezeit einen geheimnisvollen Teaser zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ enthüllt.

Das Team bekam auch hier eine starke Herausforderung, in der sie allesamt eingefroren wurden und noch einmal durchstarten mussten. Auch bei ihrem zweiten Versuch, obwohl Papaplatte und Maxim die Klassen wechselten, blieben sie erfolglos. Doch wie so oft klappte es dann beim dritten Versuch. Mit zwei Wylder und einem Ironeye konnten sie den Drachen „Caligo, Miasma of Night“ mit ihrem herausragendem Team-Spiel besiegen und dem Frost trotzen.

Als Nächstes sollte ein noch unbekannter Boss herausfordert werden – den Fissure of the Fog oder auf Deutsch „Der Riss im Nebel“. Bei diesem Boss handelte es sich um einen Eisdrachen, der die ganze Map mit seinem Element bombardierte. Das Aussehen des Bosses ähnelt stark dem der urzeitlichen Drachen aus Dark Souls 1 mit seinen gekrümmten Flügeln.

Mit dabei waren bekannte Gesichter der deutschen Streamingszene, nämlich Papaplatte, Maxim und NoWay4u. Bei dem Spiel handelte es sich um das kommende Koop-Game „Elden Ring: Nightreign“, in dem Fans in einem Trupp aus drei Helden oder auch Solo zwei Tage überleben müssen, um den Ober-Boss des Szenarios zu besiegen.

