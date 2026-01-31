Elden Ring gehört den Spielerinnen – und das kann jeder erkennen, wenn man nur hinschaut

Elden Ring und weitere FromSoftware-Titel besitzen eine große Community voller Fans, die sich in den Spielen durch die gefährlichen Welten und monströsen Kreaturen kämpfen. Dabei kann besonders eine Gruppe feststellen, dass die Spiele mehr bieten als das typische „get good“. Sie beherbergen viele Themen, die vor allem weibliche Fans ansprechen können. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro kann dem so zustimmen.

Die Titel von FromSoftware wie Dark Souls oder Bloodborne und Elden Ring sind vor allem für ihre düsteren Welten und das harte, aber belohnende Combat bekannt, dem man sich in den Spielen stellen muss. Begleitet werden die Games oft von einer düsteren, beinah melancholischen Atmosphäre, die von Verfall und Korruption geprägt ist, aber auch von der unerwarteten Schönheit, die diese bergen.

Anhand des herausfordernden Gameplays, mit dem man immer wieder sein Können auf die Probe stellen kann, hat sich ein Großteil der Community sehr darauf fokussiert, besonders gut zu werden, Gegner zu verstehen und die härtesten Kämpfe nur mit reinem Skill zu bewältigen.

Das mag für neugierige Spielerinnen (die sich aufgrund der verbreiteten Auffassung, dass sich diese Art Gameplay nicht im Bereich der klischeehaften „mädchenhafteren“ Spiele befindet, noch nicht an FromSoftware gewagt haben) teilweise einschüchternd wirken. Es kommt häufig vor, dass weibliche Spielerinnen abgewertet werden, wenn sie entspannendere Spiele bevorzugen, oder als „fake“ bezeichnet werden, wenn sie diese „untypischen“ Spiele doch genießen. Es fallen Begriffe wie „Frauen-“ und „Männerspiele“, die nichts weiter tun, als Menschen neue Erfahrungen weniger schmackhaft zu machen.

FromSoftware-Spiele sind weder das eine noch das andere, sondern vielmehr grandiose RPG-Erfahrungen, denen Spielerinnen definitiv eine Chance geben sollten.

Die Atmosphäre und Themen aus FromSoftware-Titeln sind allgegenwärtig, wenn man nur genau hinschaut. Und diese beweisen: FromSoftware-Spiele sollten definitiv von mehr Spielerinnen entdeckt werden.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteurin Caro liebt die verschiedensten Genres von Games, ob Fantasy, Cozy, RPG oder Tabletop. Auch sie hat viele Stunden in FromSoftware-Games verbracht, allen voran Elden Ring und aktuell auch viel Nightreign. In Spielen schätzt sie nicht nur den Spielspaß und das Gameplay, sondern auch den Subtext, Storytelling und hat eine Vorliebe für kreatives Game Design und die künstlerischen Aspekte der Spieleentwicklung. Diese Liebe und das Wissen festigte sich spätestens in ihrem Studium zu Game Art & Animation.

FromSoftware ist nicht nur brutal, sondern besitzt viel Tiefe

Neben dem Gameplay der Spiele, das man recht schnell zu Beginn versteht, bieten FromSoftware-Titel ein subtiles, aber allgegenwärtiges Storytelling, das sie von einem Monsterkampf-Simulator zu den Meisterwerken machte, als die sie bekannt sind.

In diesem Storytelling finden sich überraschend viele Themen, die natürlich universal unabhängig des Geschlechtes verstanden werden können, doch vor allem bei Spielerinnen Anklang finden können, da sie mit diesen Themen allein aufgrund ihrer Existenz oft konfrontiert werden: unterdrückende Machtstrukturen, die Bedeutung von Weiblichkeit und Geschlecht und auch den Ausbruch aus einem vorgegebenen Schicksal. Das alles dient nicht als Mittel zum Zweck, sondern wird mit Wichtigkeit behandelt und bietet eine Basis, welche die gesamten Welten der Spiele bestimmt.

Das wird nicht nur durch das Worldbuilding deutlich, sondern auch durch die Charaktere, die in diesen Welten leben.

Weiblichkeit in FromSoftware-Games ist unverschönt und gleichzeitig ermächtigend

Bloodborne lässt sich in vielerlei Hinsicht mit dem Thema (fehlender) weiblicher Autonomie interpretieren, sei es in Bezug auf ihren Willen oder ihren eigenen Körper. Das Spiel sowie die Weiblichkeit vieler Frauen sind nicht immer wunderschön, sondern brutal, dreckig, wütend und tragisch.

Mutterschaft und die emotionale und körperliche Komponente spielen in Bloodborne eine große Rolle. Es behandelt unfreiwillige Schwangerschaften mit göttlicher Brut, den Verlust des eigenen Kindes und die Schrecken, die sich aus diesen schlimmen Gefühlen manifestieren.

Es ist eine unschöne, aber ehrliche Auseinandersetzung mit den Schattenseiten der Weiblichkeit, die zum Nachdenken anregt.

Allein das Design dieses Bosses aus Bloodborne, der Pthumerian Queen, verdeutlicht die Themen des Spiels.

Aber auch in Elden Ring gibt es Themen, die Spielerinnen besonders stark beschäftigen. Ranni die Hexe ist ein zentraler Charakter aus Elden Ring, dessen Geschichte nicht nur sehr wichtig für die Geschehnisse des Spiels ist, sondern auch ein Zeichen des Aufstandes gegen eine Machtstruktur, die sie und ihr Schicksal kontrollierte.

Ranni verachtete den Gedanken, ein Teil der herrschenden Goldenen Ordnung zu werden, wie es für sie bestimmt war. Und deswegen beschloss sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Um ihrer Rolle des höheren Willen zu entgehen, war sie bereit, sich tragisch selbst zu opfern, aber gleichzeitig einen weiteren Halbgott mit in den Tod zu reißen und somit den Willen der Goldenen Ordnung zunichtezumachen.

Ihre weiterhin lebendige Seele fand ein Zuhause in ihrem berühmten blauen Puppenkörper, mit dem sie als simple Hexe durch die Zwischenlande zieht und einen Zauberturm zu ihrem Stützpunkt machte.

Ranni die Hexe beugt sich nicht mehr dem höheren Willen und leitet bei ihrem Ende eine ganz eigene Zeit ein.

Die weiblichen Charaktere aus FromSoftware-Titeln sind dabei niemals sexualisiert, auch wenn sie zutiefst körperliche Themen beinhalten. Ein Beispiel dafür ist Malenia, die vor allem als einer der bekanntesten und schwierigsten Bosse im Gaming bekannt ist.

Ihr Körper ist in der zweiten Phase ihres Bosskampfes, bis auf die goldenen Prothesen, komplett nackt. Und trotzdem ist es kein aufreizendes Bild, sondern beinahe malerische Schönheit, die vor allem durch ihre kämpferischen Fähigkeiten absolut respekteinflößend ist. Elden Ring gelingt es, dass auch eine völlig nackte Frau weniger sexualisiert wirkt, als manch eine bekleidete Figur in anderen Spielen.

Malenia in ihrer zweiten Phase – ein Bild, dass Fans von Elden Ring immer noch ins Gedächtnis gebrannt ist.

Melancholie statt Härte

Ein weiteres Argument ist simpel, aber trotzdem effektiv – die Spiele sind verdammt ästhetisch. Ja, sie sind düster, aber sie besitzen viele Passagen, die durch ihre Environments, Architektur und Ausblicke wirklich zum Stehenbleiben und Verweilen einladen.

Diese Momente sorgen dafür, die Spiele langsamer anzugehen und wirklich aufzunehmen, anstatt sich nur von Boss zu Boss vorzuarbeiten. Und außerdem wird in diesen Momenten der Ruhe klar, wie die Brutalität in FromSoftware-Games nicht nur durch Gewalt und Kampf ausgedrückt wird, sondern durch Verfall und Verlust.

Cutscenes starten oft sehr ruhig, langsam und sind beinah poetisch. Und wenn manche Bosse endlich gelegt wurden – klar, es ist euphorisch, wenn man es nach dem 40. Mal endlich schafft – ist es trotzdem beinah erlösend.

Die Finsternis und Düsterheit in FromSoftware-Games ist sehr vielschichtig und Fans von gotischen und Fantasy-Geschichten, stillen Heldinnen und dem Kampf gegen den Rest der Welt wird diese sehr zusprechen.

Wenn ihr selbst Spielerinnen seid, aber euch bisher noch nicht an FromSoftware-Titel wie Dark Souls, Bloodborne oder Elden Ring gewagt habt, möchten wir euch hiermit zutiefst ans Herz legen, den Spielen eine Chance zu geben. Sie gelten als absolute Meisterwerke und werden euch sicher überraschen können. Wenn ihr mehr zu dem Einstieg in Elden Ring erfahren wollt, haben wir euch hier auf MeinMMO alle unsere Guides zusammengefasst, die euch helfen werden: Elden Ring: Alle Guides, Builds und Einsteiger-Tipps in der Übersicht