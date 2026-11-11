Einer der besten Anime aus 2026 gibt mir genau das, was mir bei Harry Potter seit dem 2. Teil fehlt

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat einen Fantasy-Anime aus 2026 nachgeholt und war schon nach der ersten Folge begeistert. Sie zeigt die Welt der Zauberer in einer Sichtweise, die er sonst vermisst.

Ich verfolge die verschiedenen Anime-Seasons nicht mehr so ausgiebig wie früher. Neben Filmen, Serien und Videospielen fehlte da einfach oft der Platz. Trotzdem habe ich dann solche Phasen, in denen ich viele Animes nachhole.

In der aktuellen Phase habe ich nicht nur die 3. Staffel von Jujutsu Kaisen nachgeholt. Ich habe mich auch an Atelier of Witch Hat gewagt und war sofort begeistert. Das liegt nicht nur an der tollen Animation, sondern an einem Element, das mir bei Harry Potter schon nach dem 1. Film gefehlt hat.

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Das Wunder der Magie

In Atelier of Witch Hat geht es um Coco, die schon immer Magierin werden wollte. Dies dürfen aber nur Auserwählte, und sie zählt nicht dazu. Nach einem Unfall mit einem mysteriösen Buch kommt es aber dazu, dass sie von Meister Qifrey gerettet wird, der sie in sein Atelier mitnimmt, damit sie die Zauberei erlernen kann.

Die Prämisse ist jetzt nicht sonderlich innovativ, was der Anime (und Manga) aber daraus macht, ist einzigartig. Cocos Liebe zur Magie wird von der ersten Minute an deutlich und das verfliegt auch im Verlauf der ersten 13 Folgen nicht. Sie staunt über simpelste Zauber und Gerätschaften und dieses Staunen kam auch direkt bei mir an.

Atelier of Witch Hat hat ein schönes Gespür für das Magische von Magie und was man alles damit anstellen kann. Dadurch hat man auch direkt den Kontrast zwischen Magiern und normalen Menschen und ein Verständnis für die Rolle und Macht der Magie.

Dieses kindliche Staunen fehlt mir in vielen Fantasy-Werken, auch in so etwas wie Harry Potter. Die Wunder der Magie verschwinden schon nach dem ersten Teil in den Hintergrund und später werden immer wieder dieselben 3 Zauber gespammt. In Atelier of Witch Hat denke ich mir aber bei jedem Zauber: „Wow, ist das cool! Egal, wie belanglos er ist.

Die tolle Animation des Studios Bug Films hilft dabei ungemein. Was da für Bilder erschaffen werden, ist unglaublich und die 1. Staffel von Atelier of Witch Hat gehört zu den schönsten Anime, die ich jemals gesehen habe.

Dabei hilft auch das tolle Magie-System, das sich wunderbar in die Welt hineinwebt.

Eine grandios animierte Stelle seht ihr hier:

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Logik vermischt sich mit Staunen

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es kleine Spoiler zur Funktionsweise der Magie in der Welt. Das wird in den ersten beiden Folgen erklärt.

Magie wird durch besondere Tinte und gezeichnete Kreise ausgelöst. Zauberer nutzen bestimmte Symbole und Modifikatoren wie Pfeile in den Zeichnungen, um Zauber zu wirken. Dadurch hat man eine greifbare Idee der Zauber und der Anime denkt sie dann weiter: Wie kann man damit Haushaltsgegenstände erschaffen oder Boote automatisch schwimmen lassen?

Gleichzeitig ist es eine schlüssige Limitation, um heikle Situationen zu erschaffen, ohne der Logik der Welt zu widersprechen. Die Magie in Atelier of Witch Hat ist eine eigene Wissenschaft, die für mich bisher immer plausibel wirkte.

Auf der anderen Seite machen die Mysterien dadurch mehr Spaß. Vor allem die Frage, wer hinter den Krempenhüten steckt und wie sie ihre verbotene Magie wirken, stellt sich schnell und sorgt für Spannung. Der Anime erzeugt damit auch eine düstere Seite und einen schönen Kontrast zum Staunen über die schönen Seiten der Magie.

Insgesamt ist Atelier of Witch Hat mit der 1. Staffel ein schöner Einstieg in eine Welt, die ich auch in Zukunft weiter erkunden möchte.

Natürlich beziehen sich meine positiven Eindrücke nur auf die aktuell verfügbare 1. Staffel des Anime, aber das Potenzial ist da, dass sich die Serien irgendwann zu den Großen einreihen kann. Aber was sagt ihr zu Atelier of Witch Hat? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr Anime-Tipps findet ihr hier: Die 10 besten Anime mit viel Action der letzten 10 Jahre



