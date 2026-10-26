Eine der größten deutschen Banken macht ihren eigenen Anime, stellt dafür echtes Studio an, statt KI zu nutzen

Der Sparkassen-Verbund arbeitet gerade an ihrem eigenen Anime. Das Besondere an der Serie ist, dass keine KI zum Einsatz kam.

Was wird das für ein Anime? Die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe als Verbund ist einer der Marktführer in Deutschland, wenn es um Banken geht. Sie haben mit einem neuen Trailer einen Anime angekündigt, in dem es um ein zerbeuteltes Königreich geht.

Das Königreich Anlegion stürzt in eine finanzielle Krise. Ein Waisenmädchen namens Kaneko zieht gemeinsam mit ihrem roten Sparschwein Spark los, um den Wohlstand des Königreichs zu retten.

Die beiden müssen sich dem gierigen König Zodar stellen, der ebenfalls sein eigenes Sparschwein namens Nera hat. Allerdings hat das dunkle Flügel und sieht angeknackst aus.

Kein Witz, mit dabei ist außerdem noch ein Stuhl namens Tiik, der von seiner Familie verstoßen wurde. Nun sucht er in ganz Anlegion nach jemandem, der einem persönlichen Problem Abhilfe verschaffen kann.

Bereits beim Durchgehen der Namen fallen einige Gemeinsamkeiten auf: „Anlegion“ kommt beispielsweise von Anlegen und „Spark“ steht in Verbindung mit dem Namen der Sparkassenbank. Ein großes Thema des Animes wird also Finanzen sein.

Die Ausstrahlung der Serie ist für Januar 2027 auf YouTube angekündigt. Es wird insgesamt sechs Episoden des Animes geben. Und er ignoriert im Gegensatz zu anderen Animes einen bestimmten Trend.

Video starten Der Schatten über Anlegion: Die Sparkasse bringt ihren eigenen Anime heraus Autoplay

Sparkassen-Anime ist komplett von Hand gezeichnet

Was ist das Besondere an ihm? Die Sparkasse hat für den Anime das japanische Animationsstudio D’ART Shtajio beauftragt. Die komplette Serie wurde also per Hand gezeichnet und es kam keine KI zum Einsatz.

Das ist vor allen Dingen deshalb so besonders, weil immer mehr Animes auf die Nutzung von KI setzen. Das kommt oft negativ bei den Fans an, wie die damalige Kritik zur KI-Übersetzung und den KI-Stimmen auf Amazon zeigt.

Was haltet ihr von dem Sparkassen-Anime? Wolltet ihr ihn euch anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Schon 2021 machten die Sparkassen mit einer ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam. In diesem Jahr kooperierte sie nämlich mit Maximilian Knabe, besser bekannt als HandOfBlood. Was das für eine Aktion war, könnt ihr hier nachlesen: LoL: Die Sparkasse und HandOfBlood wollen Silber-Pappnasen aus der Elo-Hölle retten