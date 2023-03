Eine der vermutlich schönsten Tastaturen kostet rund 750 Euro – Was bekommt man für so viel Geld?

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was bietet die einzigartige Tastatur? Die Tastatur wird aus massivem Holz hergestellt und setzt entweder auf Walnuss- oder Kirschbaumholz. Das soll für eine hohe Haltbarkeit sorgen. Obendrein gelten Holzelemente bei vielen Nutzern als edel im Vergleich zu Kunststoff, den man sonst überwiegend am Computer findet.

Insert

You are going to send email to