„Ein Film, der Hoffnung und Mut macht“ – Legende Chuck Norris verrät, welcher Film ihn aus dem Ruhestand holen würde

Auch Johnny Depp lobte einen Film, der ihm besonders am Herzen liegt, obwohl er an den Kinokassen floppte:

Was ist Sidekicks für ein Film? Die Action-Komödie Sidekicks erschien 1992 und handelt von einem schüchternen Teenager, der davon träumt, Chuck Norris Sidekick zu sein und so wie sein Idol sein möchte. Chuck Norris spielt in dem Film sich selbst.

„Wie kann er sich an der Nase kratzen?“- So erschuf John Romita einen der ikonischsten Mutanten von Marvel

Er fügte hinzu: „Für mich muss das Sidekicks sein, ein Film, der so viel Spaß macht, ein geniales Konzept hat und sich in vielerlei Hinsicht wie ein Film anfühlt, der seiner Zeit voraus war.“

Bis 2005 erschienen zahlreiche Filme mit Chuck Norris. Danach hatte er 2012 noch eine Rolle in „The Expendables“. Die Jahre darauf folgten dann nur noch vereinzelte Auftritte des Schauspielers (via IMDb ).

Insert

You are going to send email to