Ein Controller fürs Handy oder Tablet macht Zocken unterwegs zu einer ganz anderen Nummer – jetzt zum Hammerpreis bei Amazon

Startet mit dem Controller unterwegs durch und nutzt dafür den Sparpreis bei Amazon. Spielt überall Call of Duty Mobile oder Genshin Impact.

Der GameSir G8 Plus ist ein vielseitiger Mobile-Controller, der optimal fürs Gaming ausgelegt ist. Mit dem 6-Achsen-Gyroskop könnt ihr sogar Bewegungssteuerung nutzen, um Bewegungen in Spielen wie Call of Duty Mobile präzise umzusetzen. Setzt ihn auch für eure Nintendo Switch oder Tablet ein, um aus jeder Lieblingsplattform einen Vorteil zu ziehen. Spart jetzt bei Amazon und spielt eure liebsten Spiele überall, wie ihr es wollt.

Mit dem Controller werden Mobile Games wie Vampire Survivors noch besser!

Eigenschaft Details Modell GameSir G8 Plus Kompatibilität Switch, iOS, Android, Tablets Verbindung Bluetooth (Wireless) Joysticks Hall-Effekt Joysticks Trigger Hall Trigger Bewegungssteuerung 6-Achsen-Gyroskop für präzise Bewegungssteuerung Personalisierung Austauschbare magnetische Komponenten Ideal für Spiele Minecraft, Genshin Impact, Call of Duty Mobile

Dank Bewegungssteuerung präzise Bewegungen mit dem Controller

In der dynamischen Welt des Gamings, in der Präzision und Anpassungsfähigkeit den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können, ist der richtige Controller euer treuer Begleiter.

Stellt euch vor, ihr wandert durch die pixelreiche Welt von Minecraft oder kämpft euch durch die actiongeladenen Schlachten von Call of Duty Mobile. Mit dem GameSir G8 Plus habt ihr die Kontrolle buchstäblich in euren Händen. Dieser Controller ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Erweiterung eurer selbst – entwickelt, um eure Gaming-Fähigkeiten zu maximieren.

Der Controller ist flexibel

Ein herausragendes Merkmal sind die Hall-Effekt Joysticks und Trigger. Diese Technologie sorgt für eine außergewöhnliche Präzision und Langlebigkeit. Spürt den Unterschied, wenn ihr in Spielen wie Call of Duty mit absoluter Genauigkeit zielt und blitzschnelle Manöver wie ein Falke ausführt.

Die Hall-Effekt-Technologie minimiert den Verschleiß und garantiert eine gleichbleibend hohe Leistung über viele Spielstunden hinweg.

Der GameSir G8 Plus ist flexibel

Was besonders positiv ist, dass ihr den Bluetooth-Controller für viele Plattformen nutzen könnt: Nintendo Switch, iOS, Android und Tablets. Spielt überall kabellos auf euren liebsten Plattformen und genießt uneingeschränktes Gaming.

Die Sticks weisen eine überaus gute Qualität auf

Doch das ist bislang nicht alles: Der GameSir G8 Plus verfügt über ein 6-Achsen-Gyroskop, das eure Bewegungen präzise erfasst und ins Spiel überträgt. Ob ihr nun einen virtuellen Bogen spannt oder ein Flugzeug steuert – jede Neigung eures Handgelenks wird zum Teil des Spiels.

Ein weiteres Highlight ist seine Anpassungsfähigkeit. Dank austauschbarer magnetischer Komponenten könnt ihr den Mobile-Controller nach euren Vorlieben gestalten. Wollt ihr einen anderen Look oder eine andere Haptik? Kein Problem. Mit wenigen Handgriffen passt ihr den Controller an euren Stil an und macht ihn zu einem Unikat.

