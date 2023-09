EA Sports FC 24 Ratings: So stark könnten die Stars des FC Barcelona im neuen FIFA-Nachfolger sein

EA Sports FC 24 steht vor der Tür. Die neusten Leaks könnten die kommenden Ratings des FC Barcelona im ersten FIFA-Nachfolger preisgeben.

Woher stammen die Leaks? Die Prognosen stammen von der zuverlässigen Seite MOREFUT. Auf diese Serviceseite für Ultimate Team beziehen sich auch bekannte deutsche FIFA-Streamer. Daher ist es wahrscheinlich, dass uns die geleakten Ratings so auch im Spiel erwarten.

Wir zeigen euch, welche Spieler der Blaugrana potenziell mit einem Upgrade oder Downgrade rechnen müssen.

Alle geleakten Ratings des FC Barcelona für EA Sports FC 24

Wie sehen die Ratings des FC Barcelona in FC 24 aus? Nach der souveränen Meisterschaft des FC Barcelona in La Liga zeigt die Formkurve klar nach oben. Das äußert sich auch in den Ratings der Stars. Vor allem die jungen Spieler klettern in ihrer Gesamtwertung zumeist ein paar Stufen nach oben.

Screenshot der geleakten Ratings des FC Barcelona in FC 24 (via MOREFUT.com)

Wir weisen nochmal darauf hin, dass es sich aller Vertrauenswürdigkeit von MOREFUT.com nur um Leaks handelt. Für die Ratings gibt es also keine Garantie. Vor allem die einzelnen Stats, wie Tempo, Schuss, Pass, etc. können im Spiel noch einmal variieren.

Schon bald könnten wir aber mit der Bekanntgabe aller Gesamtwerte in EA Sports FC 24 rechnen.

Schauen wir uns die komplette Liste der bisher geleakten Spielerratings an. In den Klammern seht ihr, wie viele Punkte im Gesamtrating der Star im Vergleich zu FIFA 23 dazubekommt (+) oder einbüßt (-): (via morefut.com)

Robert Lewandwoski 90 (-1)

Marc-André ter Stegen 89 (+1)

Frenkie De Jong 87 (+0)

Ronald Araújo 86 (+3)

Pedri 86 (-1)

İlkay Gündoğan 86 (+1)

João Cancelo 86 (-2)

Jules Koundé 85 (+1)

Raphinha 84 (+1)

Gavi 83 (+4)

Andreas Christensen 83 (+1)

Ferran Torres 82 (+0)

Alejandro Baldé 81 (+13)

Im Bild seht ihr eine mögliche Startaufstellung des FC Barcelona in EA Sports FC 24. Um diese Anfangsformation zu visualisieren, haben wir den Custom Squad Bilder von futbin.com benutzt. Leider seht ihr noch das alte Chemiesystem (bis FIFA 22) und die alten Kartendesigns (FIFA 23). Die Ratings und Stats könnten allerdings so in EA Sports FC 24 aussehen.

Mögliche Startaufstellung des FC Barcelona in FC 24 (via futbin.com)

Das sind die Verlierer und Gewinner: Wie ihr seht, könnte der FC Barcelona mit dem ein oder anderen Upgrade glänzen. Lediglich Lewandowski, wahrscheinlich aufgrund seines Alters, Pedri (einige Verletzungen) und Cancelo (kaum Spielzeit) müssten laut Leaks einen Abzug im Rating hinnehmen.

Der große Gewinner, wenn die Prognosen so stimmen, ist ganz klar Linksverteidiger Baldé, der in FIFA 23 noch eine Silberkarte mit einer Gesamtwertung von 68 hatte und nun mit einer 81-er Goldkarte auftrumpfen könnte.

Dazu kommen noch die erwähnenswerten Steigerungen von Pedri (+4) und Araujo (+3).

Die Ratings einiger interessanter Neuzugänge, wie das des 16-jährigen Shootingstars Lamine Yamal oder von João Félix, sind noch nicht geleakt. Sobald es dazu etwas Neues gibt, erfahrt ihr es bei uns.

Was haltet ihr von den geleakten Ratings? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr euch für weitere Ratingleaks interessiert, empfehlen wir euch die Leaks zu den Werten des FC Bayern München.