EA FC 25 TOTW 9: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Salah und Bellingham

Jede Woche erscheint in EA FC 25 ein neues Team of the Week, in dem die besten Leistungen des vergangenen Spieltags honoriert werden. Diese Woche ist das TOTW 9 dran.

Was ist das Team of the Week? Jede Woche veröffentlicht EA ein frisches TOTW. Darin sind 23 Kicker, die am vorangegangenen Wochenende mit herausragenden Darbietungen glänzten. Diese Asse sichern sich nicht nur einen Platz im Team of the Week, sondern bekommen auch verstärkte Inform-Karten. Die könnt ihr dann eine Woche lang in den Packs ziehen.

Das sind die TOTW-Predictions: In den TOTW-Predictions zeigen wir euch Vorhersagen aus der Community für das kommende TOTW. Dabei werfen wir einen genauen Blick auf die Leistungen der Spieler und erstellen Prognosen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Vorhersagen keine absolute Gewissheit für das endgültige Team of the Week 9 darstellen. Sie dienen viel mehr als nützlicher Überblick und können zusätzlich dazu verwendet werden, in Ultimate Team den ein oder anderen Münzgewinn einzufahren.

Wann kommt das TOTW 9? Das neunte TOTW wird am Mittwoch, dem 13. November, um 19:00 Uhr im EA FC 25 Ultimate Team veröffentlicht.

Die Vorhersage zum Team of the Week 9 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Vorhersagen für das kommende Team der Woche stammen von der Website futbin. Ein Bild davon binden wir euch hier im Folgenden ein:

Torhüter

TW: Gulacsi (RB Leipzig)

Verteidiger

IV: Rrahmani (SSC Neapel)

IV: Singo (AS Monaco)

RV: Zappa (Atalanta Bergamo)

Mittelfeldspieler

LM: Chaminga (Olympique Lyon)

ZM: Bellingham (Real Madrid)

RM: Salah (Liverpool FC)

Stürmer

RF: Lee Kang In (PSG)

ST: Wissa (Brentfort FC)

ST: Osimhen (Galatasaray Istanbul)

ST: Katoto (PSG)

TOTW 9 Ersatzbank:

IV: Turanyi (Bayer Leverkusen)

RM: Di Maria (Benfica Lissabon)

ZOM: Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers)

RM: Malcom (Al Hilal)

ST: Dolberg (RSC Anderlecht)

ST: Kean (AC Florenz)

ST: Delap (Ipswich)

RM: Milanovic (WS Wanderers)

RM: Poku (Peterborough)

ZM: Vlap (FC Twente)

ZOM: Azaz (Middlesbrough)

ST: Mraz (Motor Luplin)

Was sagt ihr zu den Predictions zum Team der Woche? Verratet es uns doch gerne in Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welcher Verteidiger aktuell spottbillig und trotzdem superstark ist, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25: Ein Verteidiger für nur 20.000 Münzen ist stärker als viele Mittelfeldspieler, kann deutlich bessere Pässe spielen