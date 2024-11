EA FC 25 TOTW 8: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Olmo und Coman

In EA FC 25 ist es bald Zeit für das neue TOTW 8 (Team of the Week). Wie das Team aussehen könnte, erfahrt hier in den Predictions.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 8 sind. Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in Ultimate Team zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 8? Das Team of the Week 8 erscheint am Mittwoch, dem 6. November, um 19:00 Uhr, in EA FC 25 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 8 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Bild von futbin.

Torhüter

TW: Bułka (Nizza)

Verteidiger

RV: Aina (Nottingham Forest)

LV: Ona Batlle (FC Barcelona)

LV: Tagliafico (Lyon)

Mittelfeldspieler

LM: Coman (FC Bayern München)

ZM: Frattesi (Inter Mailand)

ZM: Riqui Puig (LA Galaxy)

ZOM: Dani Olmo (FC Barcelona)

LM: Kundananji (Bay FC)

Stürmer

ST: Solanke (Tottenham Hotspur)

ST: Gyökeres (Sporting Lissabon)

TOTW 8 Ersatzbank:

LV: Kerkez (AFC Bournemouth)

IV: Delprato (FC Parma)

LM: Miguel Gutierrez (Girona FC)

ST: Beier (Borussia Dortmund)

ZM: Dahoud (Eintracht Frankfurt)

RM: Khelifi (Montpellier)

ST: Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

IV: Rosier (Fortuna Sittard)

LM: Hinds (Liverpool FC)

RM: Ndao (Konyaspor)

RM: Perrin (Strasbourg)

ST: Bayo (Watford)

Was sagt ihr zu den Predictions zum TOTW 8? Welche Spieler und Spielerinnen wünscht ihr euch für das neue Team der Woche? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, warum ihr dem neuen Weltfußballer Rodri eine Chance geben solltet, dann schaut doch mal hier rein: Der neue Weltfußballer hat auch in EA FC 25 das stärkste Rating – 3 Gründe, warum ihr Rodri testen solltet