EA FC 25 Patch Notes: Title Update 5 ist da, verbessert Pässe und Torhüter – Alle Neuerungen im Überblick

Arcane Staffel 2 hat in Folge 5 einen Champion versteckt, den ihr nur an der Frisur erkennen könnt

Alles, was ihr zu SWTOR: Vermächtnis der Sith wissen müsst – in 2 Minuten

SWTOR: Legacy of the Sith – Neuer Trailer enthüllt Details zu der Story des MMORPGs

SWTOR stimmt mit neuer, filmreifer Cinematic auf den Release von Legacy of the Sith ein

Damit habt ihr alle Neuerungen auf einen Blick. Wie sich die jeweiligen Änderungen im Spiel bemerkbar machen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Mit den verbesserten Pässen könnte ein spanischer Rechtsverteidiger jetzt noch wertvoller werden: In EA FC 25 gibt es endlich einen Verteidiger, der auch starke Pässe spielen kann und er kostet nur 20.000 Münzen

In einem Trello hat EA Sports alle Änderungen von Title Update 5 aufgelistet. Die Neuerungen des Updates sind jeweils in Änderungen und Fehlerbehebungen aufgeteilt.

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Arcane Staffel 2 hat in Folge 5 einen Champion versteckt, den ihr nur an der Frisur erkennen könnt

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to