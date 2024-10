Einen der besten Flügelspieler in EA FC 25 bekommt ihr nur noch 2 Tage lang kostenlos

In EA FC 25 könnt ihr euch aus dem Season Pass einen der derzeit besten Flügelspieler sichern. Doch ihr müsst euch beeilen. Die 1. Saison endet schon in 2 Tagen (30. Oktober 2024) und damit auch eure Möglichkeit den Spieler zu bekommen.

Was ist das für ein Spieler? Es handelt sich um Adama Traoré. Die Welttour-Karte des Flügelflitzers vom FC Fulham hat sehr starke Upgrades bekommen.

Im Vergleich zu seiner Goldkarte ist er im Rating um 13 Punkte gestiegen. Die Upgrades äußern sich bei Adama Traoré wie folgt:

+2 Tempo

+15 Schuss

+13 Passspiel

+7 Dribbling

+15 Defensive

+8 Physis

Außerdem hat er weitere Upgrades bekommen:

+2* auf Schwacher Fuß

neuer PlayStyle: Harter Pass für bessere Flanken

neuer PlayStyle: First Touch für bessere Ballverarbeitung nach Zuspielen

neuer PlayStyle: Unerbittlich für mehr Ausdauer und bessere Regeneration

Upgrade auf PlayStyle+ bei Raserei für schnelleres Dribbling im Vollsprint

Upgrade auf Spielerrolle++ als Flügel auf RM

Wie bekommt ihr Welttour Adama Traoré? Diese Karte könnt ihr nur durch den Season Pass freischalten. Auf Stufe 38 (38.000 XP) erwartet euch Adama Traoré als Welltour-Version. Sie ist somit völlig kostenlos. Das einzige, was ihr tun müsst, ist genügend Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln.

Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn Weltour Adama Traoré ist noch nur bis Mittwoch, dem 30. Oktober, bis 19:00 Uhr verfügbar. Danach endet der „Saison 1: Total Rush“ und damit auch die Möglichkeit, den Spieler zu bekommen.

Wie ihr noch schnell an viele XP für den Season Pass in FC 25 kommt, könnt ihr auf MeinMMO lesen: Über 1000 XP in nur 10 Minuten verdienen – So funktioniert’s

Perfekter Mix aus Tempo und Stärke: So gut ist Adama Traoré

Darum zählt Adama Traoré Welttour zu den besten Flügelspielern: Der Spieler bringt für FC 25 ein einzigartiges Profil mit, das ihn auch auf dem echten Fußballplatz auszeichnet. Vor allem den Mix aus enormen Tempo und brachialer Stärke findet ihr bei keinem anderen Flügelspieler in Ultimate Team.

Enormes Tempo, um eure Gegner auszuspielen

Mit 95 Tempo gehört er derzeit zur Top 5 der schnellsten Spieler in FC 25. Um seine Schnelligkeit optimal auszunutzen, solltet ihr den neuen Sprint Boost nutzen, der nach dem Patch bei einigen Spielern immer noch funktioniert.

Das gilt zum Beispiel auch für Adama Traoré, denn er besitzt mit „Raserei“ und „Schneller“ Schritt die beiden entscheidenden PlayStyles für den überarbeiteten Sprint Boost nach dem Patch.

Auf dem Flügel kommt ihr immer wieder in 1-gegen-1-Duelle, bei denen ihr den Ball mit dem Sprint Boost an eurem Gegner vorbeilegen und ihn einfach stehen lassen könnt. Euer Gegner wird große Schwierigkeiten haben, mit dem dem enormen Tempo Schritt zu halten.

Brachiale Stärke, um Bälle zu behaupten

Adama Traoré kann seine Schnelligkeit am besten auf dem Flügel ausspielen. Dort kann es aber auch mal etwas enger werden, da der Abstand zur Seitenauslinie nicht allzu groß ist.

Um sich hier von dem Gegner nicht andrängen zu lassen, hilft die für einen Flügelspieler außergewöhnliche Stärke, die Adama Traoré vorweisen kann. Mit 90 Stärke hat er einen Wert, den sonst meistens nur große Innenverteidiger haben.

Schirmt ihr den Ball im Spiel mit L2/LT ab, wird euer Gegner es schwer haben, an die Kugel zu gelangen. Das Abschirmen könnt ihr sowohl im Stand als auch im Dribbling benutzen.

Habt ihr euch dem Flügel Adama Traorés Tempo und Stärke durchgesetzt, könnt ihr eure Stürmer mit Flanken und Pässen versorgen. Flanken kann der Spanier mit dem PlayStyle „Harter Pass“ mit verbesserter Präzision, schnellerem Tempo und mehr Effet ausführen.

Die „Spielerrolle++ Flügel“ gibt der Karte das beste Verständnis dafür, wie er sich offensiv positionieren muss, um im passenden Moment die gegnerische Abwehr zu überlaufen. Gleichzeitig ist er sich aber auch nicht zu schade, Defensivaufgaben zu erledigen und euch in der Verteidigung zu unterstützen.

Solltet ihr also noch die Zeit haben, die Welttour-Version von Adama Traoré aus dem Season Pass zu verdienen, könnt ihr euch einen wirklich einzigartigen Flügelspieler sichern. Ein ganz anderes Profil bringt Lionel Messi mit. Der Argentinier lässt sich trotz seiner schwächsten Karte in Ultimate Team immer noch sehr gut spielen: In EA FC 25 bekommt ihr einen der besten Spieler aller Zeiten für gerade einmal 20.000 Münzen