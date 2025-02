In EA FC 25 könnt ihr euch gerade die schnellste Spielerin günstig sichern. Auf MeinMMO verraten wir euch einen einfachen Trick, wie ihr das mit nur 30.000 Münzen hinbekommt.

Was ist das für eine Spielerin? Sveindís Jane Jónsdóttir ist eine isländische Fußballerin in Diensten des VfL Wolfsburg aus der deutschen Google Pixel Frauen-Bundesliga. Die 23-Jährige hat in FC 25 normalerweise ein Rating von 82 und ist offensiv variabel auf beiden Flügelpositionen (RF, LF, RM) einsetzbar.

Im Zuge des Future-Stars-Events erhielt die Offensivspielerin eine Spezialkarte mit folgenden Upgrades:

Gesamtwertung: 82→87 Tempo: 92→97 Schuss: 73→83 Passspiel: 76→84 Dribbling: 81→87 Defensive: 46→51 Physis: 71→76

Neuer PlayStyle+: Raserei (schnelleres Dribbling im Sprint)

Neue PlayStyles: Angeschnittener Schuss (präzisere Effet-Schüsse mit R1/RB) Lupfer (effektivere Lupfer mit L1/LB) First Touch (bessere Ballverarbeitung nach Zuspielen) Powerschuss (schnellere Ausführung des Powerschusses mit L1+R1/LB+RB)

neue Position: ST

Fähigkeiten-Upgrades: Schwacher Fuß: 3★→5★ Spezialbewegungen: 3★→4★

Neue Spielerrollen: Flügel++ Innensturm-Profi+ Stoßsturm-Profi+



Wie viel kostet Future Stars Jónsdóttir? Auf dem Transfermarkt bekommt ihr die Spezialkarte der Isländerin laut Futbin gerade für 30.000 Münzen. (Stand: 12. Februar, 13:30 Uhr)

Mit 97 Tempo und dem goldenen PlayStyle Raserei zählt Future-Stars Jónsdóttir ohnehin schon zu den temporeicheren Spielern in FC 25. Durch eine Evolution (EVO) könnt ihr sie sogar zur alleinigen schnellsten Spielerin machen.

Dank EVO zur Super-Sprinterin mit besonderer PlayStyle-Kombi

Wie funktioniert der Trick? Im Evolutions-Menü von Ultimate Team steht euch bis zum 22. Februar die kostenlose EVO „Star-Potenzial I“ zur Verfügung. Um Jónsdóttir zur schnellsten Spielerin zu entwickeln, solltet ihr sie unbedingt für die Upgrades der EVO einsetzen.

Neben zahlreichen kleineren Stat-Upgrades und einem neuen silbernen PlayStyle „Trivela“ für präzisere Außenristschüsse erwartet euch mit „Schneller Schritt“ ein neuer goldener PlayStyle. Dieser sorgt dafür, dass ihr mit eurem Profi deutlich schneller beschleunigen könnt.

Was ist die besondere PlayStyle-Kombi? Nach Abschluss der EVO besitzt Jónsdóttir mit Raserei+ und Schneller Schritt+ eine Kombination an Goldenen PlayStyles, die es so noch bei keinem anderen Spieler in FC 25 gibt. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund, denn durch die Wirkung dieser beiden Spielstile solltet ihr sowohl im Antritt als auch in der Endgeschwindigkeit mindestens einen Schritt schneller als eure Gegenspieler sein.

Außerdem sind beide PlayStyles elementar, um den Sprint Boost in FC 25 nutzen zu können.

Zusammen mit dem 97er-Tempo-Stat sollte Jónsdóttir damit nicht nur Anwärterin auf die schnellste Spielerin in FC 25 sein, sondern auch den schnellsten Männern ordentlich Konkurrenz machen. Bei der Wahl der kostenlosen Spieler aus dem Season Pass, solltet ihr nicht so schnell wie die Isländerin sein, denn etwas Geduld könnt sich hier definitiv auszahlen: In EA FC 25 könnt ihr zwischen kostenlosen Spielern eines neuen Events wählen, aber ihr solltet mit eurer Wahl unbedingt warten