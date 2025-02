In EA FC 25 sind schwache Flügelstürmer plötzlich viel wertvoller – verkauft sie jetzt für Tausende Münzen

Stichwort: Schnell. Auf MeinMMO stellen wir euch eine Spielerin vor, die ihr mit den Upgrades einer anderen EVO zur schnellsten Spielerin in EA FC 25 machen könnt. Mit einem Upgrade macht ihr eine Spielerin zur schnellsten in Ultimate Team

Wie lange sind die Spieler noch so wertvoll? Ihr solltet jetzt den Hype um die neue Evolution mitnehmen. Die EVO läuft zwar noch bis zum 2. März, aber erfahrungsgemäß werden sich die Preise für Silberprofi je mehr Spieler die EVO abgeschlossen haben wieder langsam stabilisieren. Schnell sein, könnte sich also auszahlen.

In EA FC 25 könnt ihr euch einen TOTY EVO Star umsonst sichern – So funktioniert’s

Andere Profis könnt ihr, wenn auch nicht für 5000 Münzen, immerhin für über 2.000 Münzen verkaufen. Es könnte sich also definitiv lohnen, wenn ihr euren Verein nach solchen Spielern durchsucht und ihre derzeitigen Preise auf dem Transfermarkt überprüft. Entweder ihr verkauft sie direkt oder wendet die EVO auf sie an, um selbst von den Upgrades zu profitieren.

Die Macher von EVE Online lassen euch ihr neues Survival-MMO kostenlos testen, doch keiner weiß so recht, was es sein soll

Warum sind schwache Flügelstürmer jetzt wertvoller? Grund dafür ist eine kostenlose Evolution (EVO), die am Sonntag (16. Februar 2025) in Ultimate Team erschien. In der EVO Ein Star wird geboren könnt ihr Bronze- und Silberspieler mit richtig starken Upgrades versehen.

In EA FC 25 erleben schwache Flügelstürmer in Ultimate Team plötzlich einen Preisanstieg . Wer die richtigen Spieler verkauft, kann jetzt viele Münzen verdienen. Auf MeinMMO zeigen wir euch, warum die Preise steigen und welche Karten besonders gefragt sind .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to