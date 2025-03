Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Da EA Sports einige Stunden zuvor auf X das neue Title Update 12 angekündigt hatte, konnte man vermuten, dass die Serverprobleme mit diesem in Verbindung stehen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Im letzten Title Update 11 wurde verschiedene Probleme mit den Transfermärkten in Ultimate Team und im Karrieremodu s behoben.

In diesen könnt ihr sogar noch einige Saisonpunkte für den Season Pass und zusätzliche Belohnungen in Ultimate Team sammeln.

EA FC 25: Server Down am 31. März – Wann könnt ihr wieder Ultimate Team spielen?

Wie ihr euch trotzdem die Zeit in FC 25 vertreiben könnt, lest ihr in diesem Artikel.

Am Montag, dem 31. März 2025 beklagen sich viele Spieler von EA FC 25 über die Server, denn sie können sich nicht mit Ultimate Team verbinden. EA hat sich zum Server Down geäußert.

