EA FC 25: Neues Update behebt Problem mit Transfermarkt – Alle Neuerungen im Überblick

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

Experte nennt 5 Dinge, die Path of Exile 2 in der nächsten Season besser machen muss

Einer der ersten Space Marines führt jetzt das Imperium in Warhammer 40.000 an und Fans meinen: Der ist echt in Ordnung

Alle weiteren Änderungen lest ihr in diesem Artikel.

Was ist das für ein Update? Title Update 11 bereinigt verschiedene Probleme in Sachen Gameplay, verschiedene Modi und Audio/Grafik. Der Patch hat auf der PlayStation 5 eine Dateigröße von rund 0,9 GB.

In EA FC 25 ist am Montag, dem 17. März 2025, ein neues Update erschienen. Es beseitigt unter anderem ein Problem mit dem Transfermarkt in Ultimate Team. Auf MeinMMO lest ihr alle Infos zum neusten Patch.

