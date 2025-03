EA FC 25: Pitch Notes zu Update kündigen Franz Beckenbauer und 3 Heroes an – Wichtige Änderungen im Überblick

In EA FC 25 sind die Pitch Notes zu einem neuen Update erschienen. Sie kündigen die Rückkehr von Franz Beckenbauer und 3 Heroes an. Zudem sollen ein Schuss samt PlayStyles neu hinzugefügt werden. Auf MeinMMO lest ihr die wichtigsten Infos.

Was ist das für ein Update? Title Update 10 mit dem Namen „Rückkehr der Legenden“ ist am 11. März in Ultimate Team erschienen. Das Update, was rund 1,2 GB auf der PlayStation 5 hat, steht ab sofort zum Download bereit.

Passend zum Titel hat EA Sports hat in den offiziellen Pitch Notes angekündigt, dass eine der größten Legenden im Fußball bald ihr Comeback feiern wird.

Wie kehrt Franz Beckenbauer zurück? Mit der deutschen Legende Franz Beckenbauer eine Icon zurück, die altgedienten Xbox-Spielern bereits bekannt sein dürfte. Von FIFA 15 bis FIFA 17 konnte man die Lichtgestalt des deutschen Fußballs hier bereits spielen.

Am 21. März 2025 wird Beckenbauers Base-Icon als Teil der „UEFA Dreamchasers“-Kampagne sein Comeback in Ultimate Team feiern. Seine erste Promo-Karte wird er am 4. April 2025 im Rahmen des neuen Events „FUT Immortals“ erhalten.

Welche 3 Heroes kehren zurück? Mit Seydou Doumbia, Gervinho und Víctor Ibarbo kehren 3 Fan-Lieblinge zu Ultimate Team zurück. Alle 3 Helden vergangener FIFA-Zeiten werden am 14. März 2025 mit dem Release von FUT Birthday Team 2 in doppelter Form erscheinen:

als „Streets Won’t Forget“- Versionen in der Objectives (Zielen) und in den Evolutions (EVOs) als FUT Birthday Heroes als Teil von FUT Birthday Team

Neuer Schuss und weitere Änderungen von Title Update 10

Was ist das für ein neuer Schuss? Der neue Schuss wird durch einen neuen PlayStyle eingeführt. Der „Flache Vollspannschuss“ wird durch ein kurzes Drücken der Schuss-Taste ausgelöst. Sollte euer Spieler im Besitz des neuen PlayStyles sein, hat das folgende Auswirkungen auf eure Flachschüsse:

die Schusspräzision wird deutlich erhöht

das Flugtempo des Balls wird mäßig erhöht

das Tempo bei der Ausführung wird mäßig erhöht

Der PlayStyle+ hat dieselben Auswirkungen, obendrein sind sie wie bei allen goldenen PlayStyles nur dann noch effektiver.

Im Folgenden haben wir weitere wichtige Änderungen für die Themen Gameplay, Modi und Allgemein zusammengefasst. Für noch ausführlichere Informationen könnt ihr auf das Trello zum Title Update 10 von EA Sports zurückgreifen.

Gameplay

die Präzision vollständig aufgeladener Präzions-Heberpässe (L1+Dreieck/LB+Y) wurde mäßig verringert

die Präzision von Befreiungsschlag-Kopfbällen (Kreis/B bei Kopfbällen) in der Abwehr wurde deutlich erhöht

die CPU-KI nimmt Situationen für Distanzschüsse öfter wahr

die Präzision von Schüssen der KI generell ohne Gegnerdruck wurde erhöht

das Pressing-Verhalten der KI wurde verbessert

bessere Positionierung der KI-Spieler bei Kopfbällen

Torhüter-Animationen von Schüssen aus spitzem Winkel wurden überarbeitet

Spezialbewegungen konnten in seltenen Fällen nicht schnell genug ausgeführt werden, das Problem wurde behoben

Ultimate Team

Fehler in „Erlerne das Spiel“ Rush-Training wurden behoben

langsame Navigation durch FC Points im Shop wurde behoben

Probleme mit der Suche im Evolutions-Menü wurden behoben

verschiedene Stabilitätsprobleme in Rush und Squad Battles wurden behoben

Clubs

Stabilitätsprobleme zur Halbzeit wurden behoben

Probleme mit verschwindenden Profis wurde behoben

Probleme mit der KI in Spontanspielen wurden behoben

Karriere

Benutzeroberfläche der Zentrale wurde überarbeitet Größe der Aufgabenliste wurde verringert Bildschirm um bevorstehende Spiele und Tabellen ergänzt

Stabilitätsprobleme beim Start einer neuen Saison wurden behoben

Anzeigefehler bei Verhandlungen als Premier-League-Manager wurden behoben

PlayStyle+ für Profis im Globalen Transfernetzwerk werden jetzt weiter oben angezeigt

Problem mit falschen Teams in der UEFA Women’s Champions League wurde behoben

Allgemein, Audio und Grafik

neue Classic XI (Icon-Team) für Anstoßmodus und Online-Freundschaftsspiele

kanadisches Frauen-Nationalteam wurde hinzugefügt

neue Super-Fans (echte, treue Anhänger ihrer Clubs) in den Stadien sichtbar

Anzeigefehler für KI-Schieberegler wurde behoben

falsche Texte und fälschliche Benutzeroberfläche überarbeitet

generelle Stabilitätsprobleme wurden behoben

Weitere Ankündigen aus den Pitch Notes

Was sind wichtige Ankündigungen aus den Pitch Notes? Für Ultimate Team wurden neue Spieler-Items mit einzigartiger Fähigkeiten angekündigt. Demnächst werden „Super Subs“ (Starke Einwechselspieler) erscheinen, die im Falle der Einwechslung mit voller Chemie und voller Wirksamkeit ihrer Rolle++ starten.

Zudem wird ein neuer Live-Freundschaftsspielmodus „Targets“ (Ziele), bei dem ihr mit dem Treffen von Zielscheiben im Tor doppelte Tore erhaltet.

Weitere wichtige Ankündigungen aus den Pitch Notes sind:

für Clubs eine erweiterte Obergrenze für das Pro-Level in Clubs auf 120 inklusive neuer PlayStyle 2 neue Einrichtungen in Clubs Doppelte Coins Events

für den Karrieremodus neue Live-Startpunkte und Snapshots neue Icons (Zidane, Ronaldo und Beckenbauer)

Generell 69 neue Game-Faces



Wann werden diese Ankündigungen im Spiel erscheinen? Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Zu lesen ist von einem kommenden Server Release, bei dem diese Ankündigungen umgesetzt werden sollen.

Damit habt ihr die wichtigsten Änderungen und Ankündigungen von Title Update 10 auf einen Blick. Wie sich die Updates auf das Spiel auswirken, bleibt abzuwarten. In EA FC 25 habt ihr gerade die Chance von den Upgrades eines Events zu profitieren, das noch gar nicht offiziell in Ultimate Team gestartet ist.