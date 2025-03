EA FC 25: Mit FC Pro Leagues könnt ihr euch kostenlose Belohnungen und dynamische Spieler sichern – Alle Termine im Überblick

Für EA FC 25 steht in den nächsten Tagen und Wochen die finale Phase der Pro Leagues bevor. Ihr könnt euch schon jetzt dynamische Karten holen und zu jedem Spieltag kostenlose Belohnungen sichern. Auf MeinMMO lest ihr alle Termine und die wichtigsten Infos.

Was sind die FC PRO Leagues? Hierbei handelt es sich um Ligen und Turniere für professionelle Spieler in verschiedenen Ländern. EA Sports begleitet mit FC Pro Leagues in den nächsten Wochen folgende eVeranstaltungen:

eMLS Cup-Finale am 14. März um 15:00 Uhr (USA)

ePremier League-Finale vom 22. bis 23. März um jeweils 16:00 Uhr (England)

LA LIGA FC Pro Cup vom 5. bis 6. April um jeweils 13:00 Uhr (Spanien)

Wie könnt ihr euch kostenlose Belohnungen sichern? Die Belohnungen könnt ihr euch als Zuschauer der jeweiligen Veranstaltungen sichern, indem ihr die Streams für mindestens 15 Minuten, für weitere Belohnungen für mindestens 60 Minuten verfolgt.

Dafür müsst ihr lediglich euer EA-Konto mit eurem Twitch- oder YouTube-Account verbinden. Wie das funktioniert, lest ihr ausführlich weiter unten im Artikel beschrieben.

Welche Belohnungen erwarten euch? Euch erwarten Spielerwahlen (1 von 3 Seltene Goldspieler 75+) und Prime-Gold-Packs (Wert von 55.000 Münzen). Zudem könnt ihr euch für den Abschluss aller Zuschaueraufgaben einen Gruppen-Bonus (84+-x5-Profipack) sichern.

Was für dynamische Spieler gibt es? Für das ePremier League-Finale am kommenden Wochenende (22. bis 23. März) ist eine Spielerwahl in den Squad Building Challenges (SBCs) erschienen. Wenn ihr die SBC bis zum 22. März abschließt, könnt ihr euch für 2 der 4 folgenden Spieler entscheiden:

Mitoma (Brighton Hove & Albion)

Gomez (FC Liverpool)

McAtee (Manchester City)

Werner (Tottenham Hotspur)

Da es sich um dynamische Karten handelt, können sie je nach Abschneiden ihrer verpartnerten eVereine bis zu 2 Upgrades sammeln.

Wie bekommen die Spieler Upgrades? Ein +1-Rating-Upgrade bekommt der Spieler, wenn der Verein ein Spiel gewinnt. Ein weiteres +1-Rating-Upgrade gibt es, wenn der Verein in den Top 4 der eLeague abschließt.

Nach dem Video lest ihr noch, wie ihr eure Konten mit EA Sports verknüpfen könnt, um die Zuschaueraufgaben erfüllen zu können.

So verknüpft ihr euer Twitch-/YouTube-Konto mit EA Sports

So verknüpft ihr eure Konten mit EA: EA Sports hat auf ihrer Info-Seite zwei ausführliche Anweisungen zu den einzelnen Schritten veröffentlicht, wie ihr eure Konten via Twitch oder YouTube verknüpft, um die kostenlosen Belohnungen zu bekommen.

Diese stellen wir euch hier ausführlich mit den passenden Links vor.

So erhaltet ihr die Belohnungen via Twitch

Stellt sicher, dass ihr bereits einen bestehenden Ultimate-Team-Account habt. Vergewissert euch, dass ihr das richtige EA-Konto mit eurem Twitch-Konto unter https://ea.com/twitchlinking verbindet. Altersbeschränkungen gelten. Siehe die Twitch-Servicebedingungen für Details. Schaut den Stream auf dem offiziellen Twitch-Kanal von EA Sports für die vorgesehene Dauer an. Fordert die Belohnung auf Twitch von der Drops-Inventory-Seite an. Meldet euch erneut in deinem Ultimate Team Club an und fordert euer Ziel, bevor das Ziel-Fenster abläuft. Die Belohnungen können sich bis zu 24 Stunden verzögern.

So erhaltet ihr die Belohnungen via YouTube

Stellt sicher, dass ihr bereits einen bestehenden Ultimate-Team-Account habt. Geht zu „Verbundene Apps“ in den YouTube-Einstellungen. Stellt sicher, dass ihr das richtige EA-Konto mit eurem YouTube-Konto verbindet, indem ihr auf „Mit Electronic Arts verbinden“ klickt. Ihr werdet gefragt, ob ihr Electronic Arts erlauben möchtet, Konten zu verbinden und genehmigte Veranstaltungen und Videos anzusehen, um die Chance auf In-Game-Belohnungen zu erhalten. Klickt auf Verbinden. Bestätigt euer EA-Konto. Wenn es nicht das richtige Konto ist, klickt auf „Nicht dein Konto?“ und wechselt zum richtigen Konto. Klickt auf Weiter. Wenn ihr die Anmeldungsbestätigung aktiviert habt, werdet ihr aufgefordert, eure Identität zu bestätigen. Klickt auf Konten verbinden. Klickt auf „Zurück zu YouTube“. Schaut den Stream auf dem offiziellen EA Sports FC Pro-Kanal auf YouTube für die vorgesehene Dauer an. Meldet euch erneut in eurem Ultimate Team Club an und fordert euer Ziel, bevor das Ziel-Fenster abläuft. Die Belohnungen können sich bis zu 24 Stunden verzögern.

Damit seid ihr bestens gewappnet, um euch die kostenlosen Belohnungen zu sichern. Um etwas mehr mitzufiebern, könnt ihr euch auch für 2 dynamische Profis entscheiden. Wir vermuten, dass auch in den nächsten Wochen weitere dynamische Karten für die jeweiligen Pro-Leagues-Veranstaltungen erscheinen. Mit unserem Tracker für Fantasy FC in FC 25 auf MeinMMO verpasst ihr keine Verbesserungen und Fortschritte.