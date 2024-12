EA FC 25: Neues Event bringt den Markt noch vor Release zum Einsturz, gibt euch die Chance auf starke Spieler zu Tiefstpreisen

In EA FC 25 brechen die Preise für starke Spieler auf dem Transfermarkt in Ultimate Team gerade zusammen. Betroffen sind neben teuren Spezialkarten vor allem Icons. Auf MeinMMO erklären wir euch, was der Crash mit dem anstehenden Event zu tun hat.

Welches Event steht in Ultimate Team an? Insider zu Ultimate Team haben Informationen zu einem Winter-Event geleakt, das am Freitag, dem 20.12.2024, Einzug hält. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um das bekannte „Winter Wildcards“.

Was ist Winter Wildcards? In diesem Event warten eine Vielzahl von neuen Spezialkarten mit mehr oder weniger starken Upgrades auf euch. In FC 24 profitierten von diesen Verbesserungen nicht nur normale Karten, sondern auch Icons. Daher ist es gut vorstellbar, dass auch in FC 25 besondere Versionen von Legendenkarten während des „Winter Wildcards“ erscheinen.

In FC 24 bot Winter Wildcards Team 1 starke Icons wie Pele oder Didier Drogba.

Allein, dass der Markt mit vielen, neuen Spezialkarten geflutet wird, würde schon reichen, dass die Preise aller bisherigen Karten fallen würden. Doch eine weitere Ankündigung zum Event lässt den Markt ordentlich crashen.

Winter Wildcards bringt wohl Spieler mit zwei PlayStyle+

Ein entscheidender Leak betrifft die noch nicht veröffentlichte Winter-Wildcard-Version von ManCity-Stürmer Erling Haaland. Dieser soll nicht nur Upgrades auf seine Stats bekommen, sondern auch einen weiteren PlayStyle+.

Damit ist Haaland die erste bekannte Karte in EA FC 25, die gleich zwei der begehrten PlayStyle+ aufweisen würde. Der folgende Leak stammt vom X-Account des bekannten Insider Fut Sheriff.

Wir weisen an dieser Stelle trotz der Wahrscheinlichkeiten darauf hin, dass Leaks keine uneingeschränkte Garantie abgeben.

Warum sinken die Preise für starke Karten so enorm? Erfahrene FC-25-Spieler wissen über die Wichtigkeit der PlayStyles dieses Jahr. Karten mit gleich zwei Spielstielen+ könnten ziemlich schnell zur neuen Meta werden, besonders dann, wenn sie gleich zwei der 6 stärksten Playstyles in FC 25 als Gold-Version besäßen.

Das bedeutet auch: Andere starke Karten, die nur einen PlayStyle+ besitzen, würden an Relevanz einbüßen, selbst wenn ihre sonstigen Werte stark sind. Davor fürchten sich anscheinen auch viele Spieler auf dem Transferkmarkt.

90+Icons zu Tiefstpreisen – Holt euch eure Lieblings-Legende als Schnäppchen

Seit dem Durchsickern der ersten Leaks sind die Preise der teuersten Icons schon erheblich gefallen. Das wohl berühmteste und gleich heftigste Beispiel gibt der Preis der brasilianischen Icon von Ronaldo her.

Der Preis für die teuerste Karte im Spiel sank im Laufe des Tages (18. Dezember 2024) von rund 12,5 Millionen Münzen für PlayStation und Xbox auf unter 10 Millionen Münzen. Mittlerweile erholt sich der Wert von den Panikverkäufen und liegt laut Futbin um 15:00 Uhr bei ca. 10,8 Millionen Münzen.

Hart traf es auch die deutschen Icons von Bastian Schweinsteiger (von 87.000 auf 76.000 Münzen) und Succession Philipp Lahm (von 300.000 auf 254.000 Münzen), die nochmal deutlich billiger wurden.

Und der Negativtrend zieht sich durch bei fast allen Icons, wie ihr den Tendenzen der Marktpreise für Icons in FC 25 auf Futbin entnehmen könnt.

Wenn ihr also schon immer eine Legende unbedingt haben wolltet, aber nie das nötige Kleingeld hattet, könnte sich ein Blick auf den Transfermarkt eventuell für euch lohnen.

Wir gehen davon aus, dass sich der Transfermarkt in den nächsten Stunden etwas erholen wird, bevor ihn weitere Leaks mit den potenziell ersten Icons mit 2 PlayStyle+ wieder erschüttern könnte.

Ihr solltet also abwägen, ob es euch die Münzen für eure Lieblings-Icons wert sind, denn den bezahlten Preis werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr zurückbekommen. Wie ihr generell durch Kaufen und Verkaufen zu Münzen kommt, lest ihr ebenfalls auf MeinMMO: Trading Tipps – So verdient ihr Münzen auf dem Transfermarkt