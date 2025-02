EA FC 25 Grassroots Greats: Leaks zu den Upgrades aller Spieler

In EA FC 25 startet heute Abend mit Grassroots Greats ein ganz neues Event. Auf MeinMMO geben wir euch alle Leaks zu den Upgrades der Spieler.

Was ist das für ein Event? Der Name – Grassroots Greats könnte man mit volksnahen Größen übersetzen – lässt vermuten, dass es sich um Spieler handelt, die sich trotz bescheidener Möglichkeiten und Anlaufschwierigkeiten im Laufe ihrer Karriere zu Stars entwickelt haben.

Ihre Aufstiege werden in Ultimate Team nun mit starken Spezialkarten und Upgrades bedacht. Von den Verbesserungen werden wie üblich normale Karten, aber auch Icons und Heroes profitieren.

EA hat Icon Maradona bereits als eine neue Legende bestätigt, die mit einer Spezialkarte ihre Rückkehr in FC 25 feiern wird.

Wann startet das Event? Grassroots Greats startet am Freitag, dem 14. Februar um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen Event-Karten in den Packs, Squad Building Challenges (SBCs) und in den Aufgaben als Ziele erscheinen.

Leaks zeigen Spieler mit Upgrades für Grassroots Greats

Was sind das für Leaks? Sie stammen vom X-Account des bekannten Insiders Fut Sheriff. Die Leaks auf seiner Seite haben sich oftmals schon als richtig erwiesen. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass sie keine 100%ige Garantie haben.

In den Tabellen findet ihr alle Spieler und Icons/Heroes zum Grassroots Greats. Die Upgrades in Spalte 2 beziehen sich auf die Basis-Karte des Profis. Die meisten Karten werden in Packs erscheinen und einige als SBCs oder als Aufgaben in den Zielen.

Alle Grassroots Greats Icons und Heroes

Profi Rating (Upgrade) Position Icon/Hero Nation Diego Maradona 96 (neu) ZOM Icon Argentinien Roberto Baggio 94 (+3) ZOM Icon Italien Franck Ribéry 94 (+6) LF Icon Frankreich Julie Foudy 93 (+3) ZM Icon USA Ian Wright 93 (+6) ST Icon England Didier Drogba 92 (+3) ST Icon Elfenbeinküste Roy Keane 90 (+4) ZM Icon Republik Irland Marek Hamšík 91 (+4) ZOM Hero Slowakei Jaap Stam 91 (+4) ST Hero Niederlande Abédi Pelé 90 (+1) ZOM Hero Ghana Tim Cahill 89 (+4) ST Hero Australien

Alle Grassroots Greats Spieler

Profi Rating (Upgrade) Position Verein (Liga) Nation Paulo Dybala 93 (+6) ZOM AS Roma (ITA 1) Argentinien Bruno Fernandes 93 (+6) ZOM Manchester United (ENG 1) Portugal Alexis Mac Allister 93 (+7) ZM FC Liverpool (ENG 1) Argentinien Jamie Vardy 91 (+14) ST Leicester City (ENG 1) England Michael Olise 91 (+9) RM FC Bayern (GER 1) Frankreich Ronald Araújo 91 (+6) IV FC Barcelona (ESP 1) Uruguay Hakan Çalhanoğlu 91 (+5) ZDM FC Lombardia (ITA 1)* Türkei Ollie Watkins 90 (+5) ST Aston Villa (ENG 1) England Pascal Groß 90 (+9) ZDM Borussia Dortmund (GER 1) Deutschland Jonathan David 89 (+8) ST OSC Lille (FRA 1) Kanada Lynn Williams 89 (+6) LF NJ/NY Gotham (USA 1) USA Riyad Mahrez 89 (+4) RM Al-Ahli (SAU 1) Algerien Chris Führich 89 (+10) LM VfB Stuttgart (GER 1) Deutschland Carson Pickett 89 (+6) LV NC Courage (USA 1) USA Rachel Daly 88 (+3) ST Aston Villa (ENG 1) England Giovanni Di Lorenzo 88 (+6) RV SSC Napoli (ITA 1) Italien Guglielmo Vicario 88 (+4) TW Tottenham Hotspur (ENG 1) Italien Pelly-Ruddock Mpanzu 88 (+17) ZM Luton Town (ENG 2) DR Kongo Mattia Zaccagni 87 (+4) LF Latium (ITA 1) Italien Gabriela García 87 (+5) ZDM Atlético Madrid (ESP 1) Venezuela Ryan Williams 87 (+12) RV NC Courage (USA 1) USA Ethan Pinnock 87 (+8) IV FC Brentford (ENG 1) Jamaika

*eigentlich Inter Mailand

Was für Upgrades bekommen die Grassroots Greats? Die hier dargestellten Upgrades beziehen sich zunächst nur auf die Gesamtwertungen und somit auf die Stats der Profis. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Karten auch folgende Verbesserungen bekommen werden:

verbesserte und/oder neue PlayStyles und PlayStyle+

verbesserte Fähigkeiten in Spezialbewegungen und Schwacher Fuß

neue Positionen

neue Spielerrollen

Können die Karten im Laufe der Zeit noch weitere Upgrades erhalten? Nein, nach unserem Kenntnisstand nicht. Es handelt sich um kein dynamisches Event, sodass die Stars auf ihren Upgrades verharren.

