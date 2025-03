Fan von EA FC 25 zockt ein lächerlich schwaches Team, nur um die neue Karte von Cristiano Ronaldo zu spielen

Ein Fan von Cristiano Ronaldo hat in EA FC 25 seinen ganzen Verein leergeräumt, um die neue Karte des Superstars zu spielen. Auf Reddit reagiert die Community mit viel Humor auf das wohl schlechteste Team, in dem CR7 je gespielt hat.

Was ist das für eine neue Karte von Cristiano Ronaldo? Zum FUT Birthday für Ultimate Team in FC 25 ist eine sogenannte Flashback-Karte von Cristiano Ronaldo erschienen, die an eine starke Version des portugiesischen Stürmers aus dem Jahr 2022 erinnern soll.

Die neue Karte hat ein Upgrade auf eine 93 (+7) bekommen und soll sich auch dank neuer PlayStyles viel schneller, wendiger und stärker anfühlen. Das Upgrade auf die bessere Ronaldo-Version hat aber auch einen stolzen Preis.

Wie teuer ist die neue Karte von Ronaldo? Mit über 2 Millionen Münzen kostet die Karte, die ihr nur über eine Squad Building Challenge (SBC) erhaltet, einen ordentlichen Batzen Coins. Ganze 21 Mannschaften, darunter 2 Teams mit einem erforderten 90er-Rating, müsst ihr dafür abgeben.

Ein Fan hat sich den teuren Spaß erlaubt, steht dafür, abgesehen von CR7, aber ziemlich schlecht da.

So sieht das lächerlich schwache Team aus: Im Falle von User Arthur7even hat das zu einem sichtbar starken Aderlass in seinem Verein geführt. Der portugiesische Superstar ist im Team des Users umgeben von Bronzekarten mit einem Maximalrating von 64. Das sind wahrscheinlich die einzigen Spieler, die noch übrig geblieben sind. Alle starken Goldspieler und Münzen sind in die SBC gewandert.

Zudem hat er nicht einmal auf die Teamchemie geachtet, mit der er seinen Spielern wenigstens noch einen Boost verleihen könnte. Selbst Cristiano Ronaldo kommt auf keinen einzigen Chemiepunkt.

Damit besitzt der Spieler wegen des Werts von Ronaldo zwar ein durchaus teures Team, aber eben auch eine der wahrscheinlich unausgewogensten Mannschaften in FC 25.

Die Fans reagieren auf Reddit mit einer Menge Humor auf die neue Startelf rund um die neue Karte von CR7.

Fans meinen: „Der opfert sogar seine Manager“ für CR7

In den Kommentaren des Posts auf Reddit geben die Fans ihre Meinung zum Bronzeteam um Cristiano Ronaldo zum besten.

Top-Kommentator Ariashorse ordnet erstmal das Team des CR7-Fans ein und hat einen Trend beobachtet: „Ich habe gegen ein paar Leute mit CR7 gespielt, aber mit einem schlechten Team. Einer hatte sogar einen Feldspieler als Torwart, also ist das nicht so weit von der Wahrheit entfernt.“ (via Reddit)

User Thin_Buffalo_9925 ist aufgefallen, dass die Mannschaft noch ohne Manager (leerer Platz im Bild oben links) dasteht, was ihn zu folgender Annahme verleitet: „Der Bruder hat sogar seine Trainer geopfert.“ (via Reddit)

Andere Spieler sehen vor allem das Positive an der kostspieligen Aktion: DagothUrWasInnocent kommentiert ein GIF mit der Botschaft: „Eine edle Sache.“ (via Reddit) payne59 schreibt immerhin, wenn vielleicht auch mit einer Portion Ironie: „Damit schaffst du es sicher in die Elite-Divison (die höchste Liga in den Division Rivals, Anm. d. Red.).“ (via Reddit)



Was dem verarmten Besitzer der neuen Ronaldo-Karte Mut geben könnte: Über 1.300 Leute haben seinen Beitrag auf Reddit mit einem Like bewertet.

Die Aktion kann einmal mehr als Beispiel dienen, wie weit die Fans von Cristiano Ronaldo gehen, um ihr Idol spielen zu können. In welcher Liga der User mit dieser Mannschaft antritt und wie erfolgreich er generell mit seinem Team ist, erwähnt er leider nicht.