EA FC 25: 2 taktische Einstellungen sind etwas versteckt, können euch dafür im Spiel den Sieg retten

In EA FC 25 legt ihr eure Spielweise mit der Formation, den Team-Taktiken und Spielerrollen eigentlich vor einer Partie fest. 2 taktische Einstellungen könnt ihr aber auch direkt im Spiel verändern. Auf MeinMMO stellen wir die Taktiken und ihre Vorteile vor.

Welche taktischen Einstellungen sind etwas versteckt? Es handelt sich um die Kurzbefehle, die ihr nur während des Spiels mit den Pfeiltasten auf eurem Controller aktivieren könnt. Die Kurzbefehle sind in folgende Kategorien aufgeteilt:

Pfeiltaste nach rechts: Taktischer Schwerpunkt (Standard, Offensive und Defensive)

Pfeiltaste nach unten: Vorgeschlagene Taktiken (erst nach einiger Spieldauer verfügbar)

Pfeiltaste nach links: Meine Taktiken (Wechsel zwischen voreingestellten Aufstellungen möglich)

Pfeiltaste nach oben: Schnelltaktiken (Einstellungen, um vor allem eure Offensive zu stärken)

Im Folgenden schauen wir uns die Kategorien „Taktischer Schwerpunkt“ und „Schnelltaktiken“ genauer an, denn diese exklusiven Einstellungen beinhalten taktische Anweisungen, die ihr ausschließlich während des Spiels ändern könnt.

2 Kurzbefehle stärken eure Offensive/Defensive

Taktische Schwerpunkte beeinflussen eure Eckbälle

Beim Taktischen Schwerpunkt habt ihr die Möglichkeit, mit einem Klick auf die „Pfeiltaste nach rechts“ zwischen Standard, Offensive und Defensive zu wählen. Im Spiel mit oder gegen den Ball konnten wir zwischen den einzelnen Ausrichtungen noch keinen großen Unterschied feststellen.

Allerdings eignen sich die Auswahlmöglichkeiten, um die Anzahl eurer Profis zu bestimmen, die bei Ecken im gegnerischen Strafraum auftauchen sollen. Die Einstellungen wirken sich wie folgt auf eure eigenen Eckbälle aus:

Offensive: 6 eigene Profis im gegnerischen + 1 eigener Profi vorm gegnerischen Strafraum

Standard: 5 eigene Profis im gegnerischen + 1 eigener Profi vorm gegnerischen Strafraum

Defensive: 3 eigenen Profis im gegnerischen + 3 eigene Profis vorm gegnerischen Strafraum

So helfen euch die Taktischen Schwerpunkte: Je nach Spielsituation könnt ihr die verschiedenen Taktischen Schwerpunkte nutzen, um defensiver oder offensiver zu agieren.

Im Falle einer Führung könnte es hilfreich sein auf „Defensiv“ zu stellen, um sich gegen gegnerische Konter besser absichern zu können.

Bei Eckbällen mit Taktischer Schwerpunkt „Defensive“ befinden sich nur 3 Spieler (rot) im Strafraum.

Für den Fall, dass ihr in Rückstand geraten seid, könnt ihr mit „Offensiv“ einen zusätzlichen Spieler in den Strafraum beordern, der für noch mehr Torgefahr sorgen soll.

Schnelltaktiken für mehr Risiko und offensive Durchschlagskraft

Die Schnelltaktiken wirken sich anders als die Taktischen Schwerpunkte unmittelbar im Spiel mit und gegen den Ball aus. Daher können sie ein wichtiger Faktor sein.

In FC 25 stehen euch nach dem Klick auf die „Pfeiltaste nach oben“ folgenden Schnelltaktiken zur Verfügung:

Abseitsfalle: lässt eure Abwehrreihe auf Knopfdruck geschlossen 2–3 Schritte nach vorne eilen

Team-Pressing: eure Mannschaft übt für einen gewissen Zeitraum geschlossen mehr Druck auf den Ballführenden und die gegnerischen Spieler aus

Überzahl bei Standardsituationen: erhöht die Anzahl der Spieler, die sich bei Freistößen (Ecken ausgenommen) im gegnerischen Strafraum aufhalten

Spieler im Strafraum: Erhöht die Bereitschaft eurer Profis, aus dem Spiel heraus in den gegnerischen Strafraum einzudringen

So helfen euch die Schnelltaktiken: Die Schnelltaktiken sollen den Gegner mehr unter Druck setzten. Am effektivsten ist sicherlich das „Team-Pressing“, das für sehr schnelle Ballgewinne sorgen kann.

Das Team-Pressing hat wie die Abseitsfalle eine Art Abklingzeit, sodass ihr es nach einiger Zeit wieder aktivieren müsst, damit es greift.

Müsst ihr unbedingt noch ein Tor erzielen, solltet ihr auch darüber nachdenken, „Überzahl bei Standardsituationen“ und „Spieler im Strafraum“ zu aktivieren. Je mehr Profis sich im Strafraum aus dem Spiel heraus oder nach Standardsituationen im gegnerischen Strafraum aufhalten, desto mehr Gefahr strahlt ihr in der Offensive aus.

Für alle Schnelltaktiken gilt, dass ihr auch das Risiko erhöht, in gegnerische Konter zu laufen und noch ein Tor zu kassieren, da eure Spieler offensiver agieren werden. Dadurch entstehen zwangsläufig mehr Räume für den Gegner. Im Angesicht einer drohenden Niederlage können die Schnelltaktiken aber eure letzte Hoffnung sein, um noch irgendwie ein Tor zu erzielen.