EA FC 24 bringt beliebte SBC zum Black Friday, die ihr bis zu 21 Mal lösen könnt – Viele starke Karten möglich

Wer noch mehr SBCs abschließen möchte, sollte über die kommenden Tage hinweg stets einen Blick in Ultimate Team werfen. Wie in den vergangenen Jahren veröffentlicht EA Sports in kurzen Abständen ständig neue Flash-SBCs , die allerdings zeitlich begrenzt sind.

Zum einen kehrt in alter Black Friday Tradition das sogenannte Best-of-Team-of-the-Week zurück, in dem die stärksten Inform-Karten der bisherigen FC 24 Saison enthalten sind.

Wie oft kann die SBC abgeschlossen werden? Die Squad Building Challenge ist insgesamt über einen Zeitraum von sieben Tagen verfügbar. Währenddessen kann sie bis zu dreimal am Tag und somit in Summe bis zu 21 Mal abgeschlossen werden.

Schon zum Start der Black Friday Promo in FC 24 hat EA Sports eine beliebte SBC in Ultimate Team zurückgebracht, die gleich mehrfach abgeschlossen werden kann. Aufgrund der zahlreichen Spezialkarten, die im Zuge des Events wieder oder neu zu ziehen sind, kann diese SBC euch viele starke Spieler einbringen.

