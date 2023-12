EA FC 24: Server down am 13. Dezember – Wann könnt ihr wieder spielen?

Am 13. Dezember 2023 befinden sich die Server von EA Sports FC 24 derzeit im Wartungsmodus. Aufgrund von geplanten Wartungsarbeiten sind die UT-Server, sowie alle anderen Online-Modi derzeit nicht verfügbar. Der Kundensupport von EA hat bereits eine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben.

Online-Matches in EA FC 24 sind derzeit deaktiviert: Falls ihr gerade versucht habt, in EA Sports FC 24 einzusteigen, ist es momentan nicht möglich, Online-Spiele zu starten. In Ultimate Team erhält man nur folgende Benachrichtigung:

Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Entschuldigung, dies sollte in Kürze wieder möglich sein. Bitte versuche es später erneut.

Dies markiert den Anfang des heutigen Wartungsvorgangs am 13. Dezember, bei dem die Erstellung von Matches vorübergehend deaktiviert wurde. Es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft der allgemeine Zugriff auf den Modus nicht mehr möglich sein wird. Gleiches gilt für Clubs, Volta und Online-Saison.

EA gibt Infos zum Serverstatus heraus – erwartet eine mehrstündige Wartung.

Das sagt EA: Gemäß EAs offizieller Mitteilung über den „EAFC Direct Communication“-Kanal (auf X / ehemals Twitter) wurde die laufende Wartung angekündigt. EA gibt an, dass die Wartung voraussichtlich fünf Stunden dauern wird.

Wann sind die Server wieder verfügbar? Nach deutscher Zeit begann die Server-Wartung um 08:00 Uhr morgens und ist bis 13:00 Uhr geplant.

Was kann ich trotzdem in EA FC 24 spielen?

Die Auswirkungen betreffen ausschließlich die Online-Services von EA FC 24. Alle Offline-Modi stehen weiterhin zur Verfügung. Ihr könnt beispielsweise einen Blick in den Karrieremodus werfen und dort eine Mannschaft aus den besten Talenten in EA FC 24 zusammenstellen und mit ihnen die Liga und den Weltfußball dominieren.

Auch der reguläre Anstoß-Modus bleibt spielbar, sodass einfache Matches weiterhin möglich sind.

So könnt ihr trotzdem auf euer Ultimate Team zugreifen: Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, über die Companion App oder die Web App weiterhin auf euren Verein in Ultimate Team zuzugreifen. Dort könnt ihr die Aufstellung anpassen, Belohnungen abholen und SBCs abschließen. Darüber hinaus könnt ihr den Transfermarkt nutzen, um Spieler zu verkaufen oder in euren Verein zu holen.

Vielleicht nutzt ihr die Pause aber auch, um euer Gameplay zu verbessern oder ein paar spielnahe Situationen zu üben. Die neue Trainingsarena bietet in diesem Jahr dafür die perfekte Gelegenheit.