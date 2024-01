EA FC 24: Server down am 10. Januar – Wann könnt ihr wieder spielen?

Das könnt ihr außerdem in EA FC 24 tun: Ihr könnt trotz der Server-Wartung auf euer Ultimate Team zugreifen, indem ihr die Companion App oder die Web App verwendet. Dort habt ihr die Möglichkeit, eure Aufstellung anzupassen, Belohnungen abzuholen und SBCs abzuschließen. Zusätzlich könnt ihr den Transfermarkt nutzen, um Spieler zu verkaufen oder in euren Verein zu holen.

Die Beeinträchtigungen betreffen ausschließlich die Online-Services von EA FC 24. Alle Offline-Modi sind weiterhin verfügbar. Ihr könnt beispielsweise einen Blick in den Karrieremodus werfen und dort eine Mannschaft aus den besten Talenten in EA FC 24 zusammenstellen, um die Liga und den Weltfußball zu dominieren.

Das sagt EA: Gemäß der offiziellen Mitteilung von EA über den „EAFC Direct Communication“-Kanal auf X (früher Twitter) wurde die laufende Wartung angekündigt. EA gibt an, dass die Arbeiten voraussichtlich drei Stunden in Anspruch nehmen werden.

Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Entschuldigung, dies sollte in Kürze wieder möglich sein. Bitte versuche es später erneut.

Die Möglichkeit, Online-Matches in EA FC 24 zu spielen, ist vorübergehend ausgeschaltet. Falls ihr gerade versucht habt, euch bei EA Sports FC 24 anzumelden, werdet ihr feststellen, dass das Starten von Online-Partien derzeit nicht möglich ist. In Ultimate Team erscheint lediglich folgende Benachrichtigung:

Update vom 10.01.2024 (11:10 Uhr): Die Wartungsarbeiten sind planmäßig zu Ende. Ihr solltet ab sofort wieder Zugriff auf die EA Server haben und Matches in allen Online-Modi bestreiten können. An dieser Stelle geht es mit dem ursprünglichen Artikel weiter.

